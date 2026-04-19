Представитель страны ЕС призывает Европу вернуться к газу России, –СМИ
- Вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал возобновить импорт российского газа.
- Сальвини предложил приостановить действие Пакта стабильности и предоставить гибкость в государственных расходах для защиты от роста цен на энергоносители.
В Италии требуют возобновить импорт российского газа. Более того, представитель стран призвал следовать "временному смягчению ограничений США".
Какая страна призвала вернуться к газу России?
Об этом сказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини, о чем пишет Euractiv.
Согласно материалу, Маттео Сальвини – во время митинга европейских ультраправых сил в Милане призвал Европейский Союз – призвал приостановить действие Пакта стабильности. Он также заявил, что следует предоставить немедленную гибкость в государственных расходах.
По его мнению, таким образом удастся защитить домохозяйства от стремительного роста цен на энергоносители.
Он также выступил за восстановление импорта российского газа, призывая Брюссель следовать тому, что он назвал "временным смягчением ограничений США",
Обратите внимание! Сальвини заявил, что вместо того, чтобы "закрывать школы и фабрики", следует снова закупать газ отовсюду, включая Россию.
Напомним, что уже с этого года Европа постепенно отказывается от российского газа. Об этом в частности сообщали на сайте пресс-службы ЕС.
Известно в частности о таких датах:
- с 25 апреля 2026 года – прекращаются краткосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа;
- с 17 июня 2026 года – краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа;
- с 1 января 2027 года – долгосрочные контракты на импорт СПГ;
- с 30 сентября 2027 года – импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам.
Обратите внимание! Но государства-члены могут продлить этот срок – до 31 октября 2027 года – если их газовые хранилища будут заполнены ниже установленных уровней.
Что еще следует знать о ситуации с российским газом?
- Россия заняла четвертое место перед поставщиками газа в Европейский Союз в 2025 году. Первые места в списке заняли Норвегия, США и Алжир.
- В то же время на фоне войны в Иране экспорт российского трубопроводного газа в страны Европы в марте увеличился на целых 22% в годовом измерении. В частности компания "Газпром" нарастила поставки природного газа по трубопроводу "Турецкий поток" до 55 миллионов кубометров в сутки.