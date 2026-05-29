Россияне частично разрушили биоТЭС на Киевщине – одну из крупнейших в Восточной Европе
В ночь на пятницу, 28 мая, россияне продолжили атаковать украинскую инфраструктуру. На этот раз вражеский обстрел частично разрушил биотопливную электростанцию в Киевской области.
Что известно о биоТЭС в Иванкове
Детали сообщил основатель "Биогазэнерго" Алексей Бутенко. По его словам, объект был одним из крупнейших в Восточной Европе.
Биоэнергетическую ТЭС построили в 2016 году. По словам бизнесмена, в нее инвестировали 40 миллионов долларов, объект обеспечивал более 400 рабочих мест и имел партнерство с ЕБРР.
Удар противника повредил оборудование, однако основатель заявил о намерениях отстроить частично разрушенную станцию.
Болит видеть, как враг калечит результат труда сотен людей. То, что создавалось умом, настойчивостью и верой в Украину,
– добавил он.
Справка: установленная мощность Иванковской ТЭС составляет 19 мегаватт. Компания "Биогазенерго" имеет лицензию на производство электроэнергии и ранее получила "зеленый" тариф – на уровне 12,39 евроцента за киловатт-час в гривневом эквиваленте.
Напомним, россияне систематически атакуют энергетику Украины. Например, 27 мая они повредили сразу три энергообъекты ДТЭК на Днепропетровщине, из-за чего без света остались 63 населенных пункта в прифронтовых районах области.
Также 23 мая об обстрелах своей инфраструктуры на Харьковщине и Полтавщине сообщили в Нафтогазе. В результате действий врага возникли серьезные повреждения оборудования и масштабные пожары.