В Украине ужесточили финансовый мониторинг. Если банк заподозрит операцию, он может заблокировать перевод клиента.

Из-за каких ошибок банк блокирует карту?

Многие клиенты игнорируют поле "Назначение платежа", хотя именно оно помогает снизить риск блокировки. Если банк видит много операций без объяснений, это повод для дополнительных вопросов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на юриста Богдана Янкива.

Читайте также Валюты теряют цену: какой курс в обменниках и банках

Потратив 10 – 15 секунд на правильное назначение платежа, вы уменьшаете риск блокировки счета и лишних вопросов от службы финмониторинга,

– подчеркнул Янкив.

Безопасные формулировки, по словам юриста, могут быть такими:

"Помощь родственнику"

"Возврат долга"

"Подарок на день рождения"

"Доля за коммунальные услуги"

"Благотворительный взнос"

Важно! Даже если назначение платежа указано, не все слова безопасны. Запрещенные фразы вроде "за крипту", "обмен валюты", "за услуги" могут вызвать не только проверку, но и стать основанием для расторжения договора с клиентом.

Почему предпринимателям нужно иметь отдельную карту?

Предпринимателям не стоит получать оплату на личную карту. Бизнес-переводы подтверждаются документами и редко вызывают вопросы у финмониторинга.

Для ФЛП это не совет, а необходимость: даже крупные суммы по договорам вызывают меньше подозрений, чем небольшие личные переводы без объяснений,

– объяснил юрист.

Если предприниматель регулярно использует личный счет вместо предпринимательского, это может свидетельствовать о попытке скрыть реальные доходы и уменьшить налоги.