Сокращение пенсий на 20%: кого это коснется

Пенсионный фонд имеет право снизить пенсионные выплаты на 20% в ряде случаев. По каким причинам это возможно, читайте далее.

Кому могут сократить пенсию в августе

Если пенсионер не сообщит Пенсионный фонд о своем трудоустройстве вовремя, на него может быть наложен штраф в размере до 20% от пенсионных выплат. Впрочем, пенсионер имеет возможность оплатить эту сумму добровольно, иначе она будет взыскана через суд.

Читайте также: Как "купить" стаж для пенсии: сколько стоит 1 год стажа

Дело в том, что сообщать Пенсионный фонд Украины об изменениях необходимо в течение десяти дней после трудоустройства. Также следует информировать фонд о начале предпринимательской деятельности, увольнении или прекращении предпринимательской деятельности.