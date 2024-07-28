Сокращение пенсий на 20%: кого это коснется
28 июля 2024, 08:00Читати новину українською
Источник:ПФУ
Пенсионный фонд имеет право снизить пенсионные выплаты на 20% в ряде случаев. По каким причинам это возможно, читайте далее.
Кому могут сократить пенсию в августе
Если пенсионер не сообщит Пенсионный фонд о своем трудоустройстве вовремя, на него может быть наложен штраф в размере до 20% от пенсионных выплат. Впрочем, пенсионер имеет возможность оплатить эту сумму добровольно, иначе она будет взыскана через суд.
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Дело в том, что сообщать Пенсионный фонд Украины об изменениях необходимо в течение десяти дней после трудоустройства. Также следует информировать фонд о начале предпринимательской деятельности, увольнении или прекращении предпринимательской деятельности.