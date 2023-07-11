Проверки в банках возобновляют: почему ВПЛ и пенсионерам могут заблокировать счета
Источник:"Сбербанк"
Пенсионеры и внутренне перемещенные лица, получающие социальную помощь, будут снова проходить физическую идентификацию лица в "Ощадбанке" как это было раньше. Возврат проверок связывают с окончанием карантина COVID-19. Следовательно, если этого не сделать, счета получателей выплат будут заблокированы.
Как сообщают в банке по окончании карантина в результате COVID-19, с 1 сентября 2023 года "Ощадбанк" возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей социальной (адресной) помощи из числа внутренне перемещенных лиц.
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Как будет происходить идентификация
Будут проверять пенсионеров и получателей соцпомощи в три этапа:
- Вам нужно лично обратиться в любое отделение банка и иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Кроме того, не забудьте взять основную платежную карту или основное электронное пенсионное удостоверение (ЭПП).
- Эти документы необходимо предъявить работнику "Ощадбанка".
- После этого пенсионеры или получатели социальной помощи могут получить наличные деньги или пересмотреть остаток средств на счете через кассовый POS-терминал. Кроме того, могут установить или изменить ПИН-код с использованием основной платежной карты или основного ЭПП.
Разблокировать их можно в случае, если ВПЛ или пенсионер пройдут идентификации по установленной процедуре. Это происходит автоматически не позднее следующего календарного дня.
Финансовая помощь в размере 6 600 гривен
Средства от благотворительной организации ADRA Ukraine могут получить следующие категории:
- семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или уехали оттуда;
- многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;
- беременные и кормящие грудью женщины;
- женщины или мужчины, самостоятельно удерживающие семью;
- лица старше 50 лет с инвалидностью;
- лица с инвалидностью с хроническими заболеваниями/ранением в результате боевых действий.
Для регистрации в помощь следует:
- обратиться по телефону (067) 333-17-52;
- оставить заявку и отправить в чат-бота в Viber или Telegram документы.
Если все пройдет успешно, то на ваш счет поступят средства, и вы получите смс-сообщение об этом.