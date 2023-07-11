Проверки в банках возобновляют: почему ВПЛ и пенсионерам могут заблокировать счета

Пенсионеры и внутренне перемещенные лица, получающие социальную помощь, будут снова проходить физическую идентификацию лица в "Ощадбанке" как это было раньше. Возврат проверок связывают с окончанием карантина COVID-19. Следовательно, если этого не сделать, счета получателей выплат будут заблокированы.

Как сообщают в банке по окончании карантина в результате COVID-19, с 1 сентября 2023 года "Ощадбанк" возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей социальной (адресной) помощи из числа внутренне перемещенных лиц.

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Как будет происходить идентификация

Будут проверять пенсионеров и получателей соцпомощи в три этапа:

Вам нужно лично обратиться в любое отделение банка и иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Кроме того, не забудьте взять основную платежную карту или основное электронное пенсионное удостоверение (ЭПП).

Эти документы необходимо предъявить работнику "Ощадбанка".

После этого пенсионеры или получатели социальной помощи могут получить наличные деньги или пересмотреть остаток средств на счете через кассовый POS-терминал. Кроме того, могут установить или изменить ПИН-код с использованием основной платежной карты или основного ЭПП.

Если лицо не пройдет физическую идентификацию, банк остановит расходные операции по карточному счету.

Разблокировать их можно в случае, если ВПЛ или пенсионер пройдут идентификации по установленной процедуре. Это происходит автоматически не позднее следующего календарного дня.

Финансовая помощь в размере 6 600 гривен

Средства от благотворительной организации ADRA Ukraine могут получить следующие категории:

семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или уехали оттуда;

многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;

беременные и кормящие грудью женщины;

женщины или мужчины, самостоятельно удерживающие семью;

лица старше 50 лет с инвалидностью;

лица с инвалидностью с хроническими заболеваниями/ранением в результате боевых действий.

Она рассчитана только на жителей из Киева, Харькова, Сум, Николаева, Херсона, Луганска, Донецка, Житомира, Запорожья и Чернигова.

Для регистрации в помощь следует:

обратиться по телефону (067) 333-17-52;

оставить заявку и отправить в чат-бота в Viber или Telegram документы.

Это

Если все пройдет успешно, то на ваш счет поступят средства, и вы получите смс-сообщение об этом.