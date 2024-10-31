Кто рискует потерять пенсию по инвалидности в этом году

Лица с инвалидностью должны периодически проходить обследование. Таким образом такие граждане подтверждают установленную группу.

Кому могут отменить инвалидность

Адвокат Игорь Ясько рассказал 24 Каналу, что в определенных ситуациях при обследовании может происходить отмена или пересмотр установленной инвалидности. Речь идет о случаях выявления определенных ошибок или злоупотреблений на момент присвоения указанного статуса.

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Игорь Ясько Управляющий партнер ЮК Winner Группа инвалидности может быть назначена пожизненно в случаях заболеваний, которые являются стабильными или неизлечимыми и не подлежат дальнейшему лечению или реабилитации. Пожизненная инвалидность предоставляется, когда состояние здоровья человека не меняется и требует постоянного медицинского и социального обеспечения.

Ясько считает, что риск потери для таких людей является минимальным:

граждане с I группой;

военнослужащие;

лица, имеющие инвалидность с детства;

люди, которые приобрели инвалидность вследствие войны.

Обратите внимание! Ясько считает, что особое внимание при проверке будут обращать на тех лиц, которые приобрели инвалидность с момента начала полномасштабного вторжения. Поскольку есть большая вероятность подделки диагнозов, например, чтобы избежать военной службы.

В свою очередь адвокат Елена Воронкова в комментарии для 24 Каналу отметила, что инвалидность может отменяться и по другим причинам, в частности:

уменьшение степени заболевания;

отсутствие оснований для установления инвалидности вследствие приобретения определенного заболевания.

Елена Воронкова Адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Пока изменений в порядок прохождения переосвидетельствования лицами, которым установлена инвалидность не внесено. Вместе с тем, отсутствие законодательных изменений пока нельзя трактовать, как такие, что их не будет вообще в дальнейшем.

Заметьте! По словам Воронковой, однозначно сказать кого могут лишить инвалидности пока нельзя.