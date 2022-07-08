Возврат пошлин и отмена валютных ограничений: что изменилось для импортеров

Для Украины сейчас чрезвычайно важен импорт из-за того, что внутреннее производство нарушено атакой России. Последними решениями власти внесли ряд изменений для импортеров.

С 1 июля отменили не только нулевое растаможивание автомобилей, но и принял ряд других изменений, в первую очередь влияющих на импортеров.

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Пошлина вернулась, но могут быть льготы

В начале войны в Украине отменили налоги (НДС и пошлину) на ввозимые из-за рубежа товары. Но для бюджета очень важны поступления. На 5 месяца войны налоги вернули.

Однако новое законодательство предусматривает возможность применения льгот в таможенной по отношению к дружественной Украине Украине, которая также ввела льготы на украинские товары и услуги. Поэтому, вероятно, Рада будет принимать дальнейшие решения в таможенной политике.

Больше нет критического импорта

Евросоюз временно отменил пошлины на украинские товары сроком на год. Австралия приняла аналогичное решение. США отменили пошлину на украинскую сталь и изделия из нее.

С начала полномасштабной войны правительство ввело перечень критического импорта, периодически пополнявшегося товарами. Теперь этот перечень товаров отменили. Следовательно, больше нет ограничений на оплату товара в долларах или евро, если этот товар не принадлежал к критическому импорту.

Валютное ограничение по оплате в валюте товаров некритического импорта снято. Решение прогнозировано и обещано в связи с возобновлением импортных налогов,

– заявил Гетманцев.

Но для импорта услуг ограничения по оплате в валюте еще продолжают действовать в частичном объеме.

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