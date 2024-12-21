В ПФУ предупредили об изменениях по пенсиям: к чему готовиться украинцам в 2025 году

В 2025 году изменится продолжительность страхового стажа, который необходим для выхода на пенсию по возрасту. Женщины и мужчины должны будут достичь определенного стажа, чтобы получать пенсионные выплаты с 60 лет.

Как изменится страховой стаж в 2025 году

Так с 1 января 2025 года необходимо приобрести не менее 32 лет страхового стажа, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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То есть те лица, не имеющие достаточного страхового стажа в 60-летнем возрасте, будут иметь право на пенсию в 63 года при наличии стажа от 22 до 31 года.

В то же время при наличии страхового стажа от 15 до 21 года, человек сможет выйти на пенсию и получать выплаты в 65 лет.

Важно! Но если украинец получил менее 15 лет стажа, то в возрасте 65 лет он или она будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат.

Продолжительность стажа в Украине будет расти

До 2028 года продолжительность страхового стажа с каждым годом будет расти.

То есть, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году, нужно будет иметь не менее, чем 35 лет стажа.

Обратите внимание! С 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста лица.