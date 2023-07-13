Выплаты прекратят: кто из ВПЛ может не получить деньги от государства
Источник:Минсоцполитики
В Кабмине приняли законопроект, вносящий ряд изменений в осуществление выплат для переселенцев. Некоторые больше не смогут получать свои выплаты.
Какие изменения утвердил Кабмин
Для ВПЛ, которые будут получать финансовую помощь с 1 августа 2023 года, автоматически продлили срок выплат еще на полгода – то есть до конца января 2024 года.
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Помощь продолжается для следующих ВПЛ:
- для лиц с инвалидностью и детей – 3 тысячи гривен;
- для других лиц – 2 тысячи гривен.
Постановление также позволяет получать помощь переселенцам, у которых родились дети после перемещения. Также теперь появилась возможность отказаться от статуса ВПЛ онлайн.
Согласно изменениям, выплаты переселенцам будут производиться 15 и 28 числа каждого месяца.
Кому больше не будут платить деньги
Для переселенцев, вернувшихся домой или уехавших за границу и находящихся там более 30 дней, без обоснованной причины выплаты не продлят. К таким причинам относятся:
- служебная командировка;
- стажировка;
- лечение или реабилитация;
- уход за больным ребенком или оздоровление его.
Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин будет об этом уведомлен. В случае несогласия он может обжаловать такое решение органа соцзащиты или, возможно, предоставить подтверждающие документы и продолжать получать выплаты,
– объяснили в Минсоцполитики.
Также выплаты с 1 сентября прекратят тем, кто может производить существенные расходы самостоятельно:
- приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны);
- приобрели на сумму более 100 тысяч гривен земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);
- имеют на депозитном банковском счете денежные средства общей суммой более 100 тысяч гривен;
- приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы на общую сумму более 100 тысяч гривен;
- имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.
К слову лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм, тоже не получат средств от государства.