Выплаты прекратят: кто из ВПЛ может не получить деньги от государства

В Кабмине приняли законопроект, вносящий ряд изменений в осуществление выплат для переселенцев. Некоторые больше не смогут получать свои выплаты.

Какие изменения утвердил Кабмин

Для ВПЛ, которые будут получать финансовую помощь с 1 августа 2023 года, автоматически продлили срок выплат еще на полгода – то есть до конца января 2024 года.

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Помощь продолжается для следующих ВПЛ:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 тысячи гривен;

для других лиц – 2 тысячи гривен.

ВПЛ – одна из крупнейших по размеру финансирования из госбюджета программ. На этот год на нее предусмотрено в госбюджете 57 миллиардов гривен, которые будут распределены более чем на 2,6 миллиона человек.

Постановление также позволяет получать помощь переселенцам, у которых родились дети после перемещения. Также теперь появилась возможность отказаться от статуса ВПЛ онлайн.

Согласно изменениям, выплаты переселенцам будут производиться 15 и 28 числа каждого месяца.

Кому больше не будут платить деньги

Для переселенцев, вернувшихся домой или уехавших за границу и находящихся там более 30 дней, без обоснованной причины выплаты не продлят. К таким причинам относятся:

служебная командировка;

стажировка;

лечение или реабилитация;

уход за больным ребенком или оздоровление его.

Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин будет об этом уведомлен. В случае несогласия он может обжаловать такое решение органа соцзащиты или, возможно, предоставить подтверждающие документы и продолжать получать выплаты,

– объяснили в Минсоцполитики.

Также выплаты с 1 сентября прекратят тем, кто может производить существенные расходы самостоятельно:

приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны);

приобрели на сумму более 100 тысяч гривен земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете денежные средства общей суммой более 100 тысяч гривен;

приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы на общую сумму более 100 тысяч гривен;

имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.

К слову лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм, тоже не получат средств от государства.