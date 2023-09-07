Курс в первой половине сентября: за сколько можно будет купить и сдать валюту

На валютном рынке ожидаются дальнейшие изменения в регулировании, то есть шаги к постепенной отмене ряда ограничений. По идее, эта ситуация скажется на валютном рынке.

Как изменится курс валют с 11 сентября

На следующей неделе ожидается достаточно новостей, которые могут повлиять на валютный рынок. В частности, 14 сентября регулятор может принять решение о дальнейшем снижении учетной ставки на 1 – 2 процентных пункта, что “влечет” изменения ставок депозитных сертификатов НБУ, это, в свою очередь, повлияет на снижение ставок по депозитам и доходности по ОВГЗ.

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В разговоре с 24 Каналом, банкир Тарас Лесовой рассказал, что предыдущие нововведения НБУ (увеличение лимита для продажи комбанками валюты населению до 50 тысяч гривен и увеличение лимита до 200 тысяч гривен на покупку безналичной валюты) оказались очень эффективными и успокоили рынок.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Можно сказать, что курсовый пик пройден: наличный курс доллара отразился от потолка в 38,50 гривен и колеблется в пределах 37,5 – 38 гривен за доллар. На следующей неделе, если не возникнет каких-либо непредсказуемых, форс-мажорных обстоятельств курсовой коридор будет на уровне 37,5 – 38,5 гривен за доллар и 40 – 41,5 гривны за евро. Ожидается, что текущие колебания не превысят 0,5 гривны, а спред сократится до 0,3 гривны.

Лесовой отмечает, что последние две недели на валютном рынке были неспокойными по следующим причинам:

резко сократилось количество "открытых" обменных пунктов, которые в структуре наличных валютных операций занимают до 40 - 50% наличного рынка;

курсовой скачок, превзошедший все возможные прогнозы: кое-где наличный курс прибавил к 1,5 – 2 гривен;

регулятор принял ряд “стабилизирующих” мер, чтобы сбалансировать спрос и предложение.

Можно говорить о том, что после "отпущенного" валютного курса в течение 2 – 3 недель курсовая ситуация стабилизируется: курс может вернуться в коридор 37 – 38 гривен за доллар и 40 – 41 гривен за евро.

– прогнозирует банкир.

Таким образом, сейчас отсутствуют поводы к распространению панических настроений: сложившаяся ситуация является реакцией на ситуативные изменения. И о курсовом августовском всплеске рынок скоро "забудет".