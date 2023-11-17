Второй этап смягчения валютных ограничений: как это повлияет на курс
Источник:НБУ
В октябре НБУ ввел режим управляемой гибкости. Сейчас начинается следующий шаг, а именно постепенное смягчение валютных ограничений.
Какие нововведения готовит НБУ
Банкир Андрей Пышный сообщил, что НБУ продолжает внедрение большей гибкости обменного курса, а также постепенное возвращение к инфляционному таргетированию, сообщает 24 Канал. Однако это только первый этап, предусмотренный стратегическим планом.
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Могу нас всех поздравить – уже шесть недель мы живем без фиксированного курса. Валютный рынок работает, работают спрос и предложение, да, при ощутимом присутствии НБУ, но продвижение рынка очевидно.
Пышный подытожил, что переход от фиксированного курса к управляемому гибкому прошел довольно успешно. Сейчас НБУ готовится к следующим шагам.
НБУ работает над тем, чтобы быть готовым реализовать следующую амбицию – перейти ко второму этапу валютной либерализации и это то, что точно сделает жизнь бизнесу более легким.
– объясняет Пышный
Какие этапы запланировали у НБУ для восстановления украинской экономики и стабилизации валютного рынка:
- во время I этапа произойдет либерализация торговых операций и минимизация множественности текущих обменных курсов, значительное внимание должно быть уделено содействию инвестициям и новым кредитам;
- II этап – должна произойти репарация процентов по старым долговым обязательствам и усиленная либерализация торгового финансирования, отдельно будут регулироваться валютные риски;
- III этап – создание возможности выплат по инвестициям и кредитам, а также введение кредитования нерезидентов и работа с инвестициями из-за рубежа, в этот же период должна состояться масштабная либерализация операций населения.