Как НБУ оценивает ситуацию на валютном рынке после введения реформ

3 октября НБУ объявил о переходе от фиксированного к управляемому гибкому курсу. Рынок сдержанно отреагировал на эти изменения, ситуация остается стабильной.

Изменения на валютном рынке

НБУ отмечает, что после октябрьских изменений произошел повышенный спрос на валюту. Однако эта ситуация была ожидаемой, и поэтому рынок был готов к этим событиям.

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25 октября прошло заседание КМП. В результате обсуждения было решено снизить учетную ставку с 20 до 16%.

Через несколько недель действия курсового режима гривна даже несколько укрепилась как на межбанковском, так и на наличном рынках. Сохранение устойчивости валютного рынка будет положительно влиять на курсовые и инфляционные ожидания.

– сообщают в НБУ

Сейчас на финансовом рынке ситуация стабильная. Хотя курс колеблется, эти изменения незначительны. Украинцы начинают совершать больше финансовых операций и это положительно влияет на экономический сектор. За последний месяц курс упал с 36,57 гривны до 36,17 гривен за доллар

Есть ли угроза стабильности финансового рынка

Безусловно, на финансовый рынок оказывают влияние события на фронте. Последние масштабные колебания возникли из-за обстрелов и закрытия "зернового коридора". Значительными рисками на финансовом рынке остаются возможные ракетные атаки со стороны России на критическую инфраструктуру.

Обострилась и проблема с задержками возврата валютной выручки отдельными экспортерами. Кроме того, за последние месяцы ослабла ритмичность поступления международной помощи. То, что эти риски пока не реализовались в полном объеме, не свидетельствует, что при принятии монетарных решений их следует оставлять без внимания.

– подчеркивают представители НБУ

Следует понимать, что реализация возможных рисков уменьшает поступление валюты в Украину. А это, в свою очередь, снижает курсовую устойчивость.