Некоторые потеряют деньги: Кабмин принял изменения относительно выплат для ВПЛ

Кабмин внес изменения в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ. В частности, продлили срок выплат и утвердили список тех, кому больше не будут платить.

Кому продолжат выплаты

Для ВПЛ, получающих помощь сейчас и проживающих в Украине, автоматически будут продлены выплаты с 1 сентября 2023 года до конца января 2024 года. То есть, еще на 6 месяцев.

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Обращаем внимание, что гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически,

– отметили в министерстве.

Выплаты не будут продолжаться лицам, вернувшимся на место жительства или находящимся за границей более 30 дней без причины. Такими причинами считаются:

служебная командировка;

стажировка;

лечение или реабилитация;

уход за больным ребенком или оздоровление его.

Кто еще не получит деньги

Также выплаты не продлят лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы или осужденных за коллаборационизм.

С 1 сентября выплаты продолжат предоставлять людям, чье имущественное положение нуждается в государственной поддержке. Зато те, кто может осуществлять существенные расходы самостоятельно, больше не будут получать средства.

Поэтому выплаты будут прекращены следующим категориям переселенцев:

приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны);

приобрели на сумму более 100 тысяч гривен земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете денежные средства общей суммой более 100 тысяч гривен;

приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы на общую сумму более 100 тысяч гривен;

имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.

Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин будет об этом уведомлен. В случае несогласия он может обжаловать такое решение органа соцзащиты или, возможно, предоставить подтверждающие документы и продолжать получать выплаты,

– объяснили в Минсоцполитики.

Постановление также дает возможность получать помощь ВПЛ, у которых родились дети после перемещения. Также теперь человек может отказаться от статуса ВПЛ онлайн не обращаясь в орган социальной защиты населения.

Согласно изменениям, выплаты переселенцам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

Все эти изменения начинают действовать с 1 сентября, поэтому в августе все будет в обычном режиме.