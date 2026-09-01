Изменения с 1 сентября: что будет с зарплатами, стипендиями, тарифами и отсрочкой от мобилизации

Первый месяц осени 2026 года принесет украинцам ряд важных нововведений, касающихся повышения зарплат работников образования и стипендий студентов, а также изменений в правилах отсрочки для некоторых категорий военнообязанных. Государство преобразует систему поддержки малого бизнеса, пересматривая условия предоставления грантов на развитие. Рассказываем, почему стоит подготовиться в сентябре.

Как будут повышены стипендии

С 1 сентября в Украине вырастут стипендии для студентов профтехучилищ, колледжей и университетов. Для этого в госбюджете заложили на 1,2 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Двойной рост предусмотрен для стипендий студентов, обучающихся по госзаказу в частных и государственных учебных заведениях, а также для победителей олимпиад и конкурсов и одаренных художников.

Какие стипендии в месяц будут получать студенты с 1 сентября:

2 500 гривен – обычная академическая стипендия в учреждениях профессионального образования;

– обычная академическая стипендия в учреждениях профессионального образования; 3 020 гривен – обычная академическая стипендия в учреждениях профессионального предвузовского образования;

– обычная академическая стипендия в учреждениях профессионального предвузовского образования; 3 860 гривен – академическая стипендия в учреждениях профессионального предвысшего образования по специальностям с повышенным размером выплаты;

– академическая стипендия в учреждениях профессионального предвысшего образования по специальностям с повышенным размером выплаты; 4 тысячи гривен – обычная академическая стипендия для студентов высших учебных заведений (ВУЗ);

– обычная академическая стипендия для студентов высших учебных заведений (ВУЗ); 5 100 гривен – для специальностей ЗВО, для которых предусмотрена повышенная академическая стипендия.

Обновление размеров именных и академических стипендий, учрежденных Кабинетом Министров, будет следующим:

5 тысяч гривен – для студентов учреждений профессионального образования;

– для студентов учреждений профессионального образования; 6 040 гривен – для студентов профессиональных колледжей;

– для студентов профессиональных колледжей; 8 тысяч гривен – для студентов высших учебных заведений.

Рассчитывать на более крупные стипендии могут и лауреаты интеллектуальных соревнований. Президентская стипендия для победителей всеукраинских ученических олимпиад и конкурса-защиты Малой академии наук составит 5 200 гривен. Стипендия Кабмина для учащихся, занявших первое место на всеукраинской олимпиаде по украинскому языку и литературе, будет выплачиваться в размере 4 720 гривен.

Школьники, которым предоставлена стипендия имени Тараса Шевченко, будут получать по 5 440 гривен ежемесячно.

Победители конкурсов имени Петра Яцика и Тараса Шевченко будут получать стипендию Президента Украины в следующих размерах:

учащиеся – 2 840 гривен в месяц;

студенты учреждений профессионального предвузовского образования – 5 740 гривен;

студенты высших учебных заведений – 7 600 гривен.

Стипендии для молодых художников из числа учащихся государственных художественных лицеев увеличатся до 2 500 гривен. Студенты профессиональных колледжей будут получать по 7 600 гривен, а соискатели высшего образования (бакалавриат и магистратура) – 10 тысяч гривен.

Новые правила отсрочки для учащихся

Правила оформления отсрочки от призыва в армию для военнообязанных изменятся с 1 сентября. Они касаются студентов профтехшкол, профессиональных колледжей и университетов, обучающихся по дневной форме, а также докторантов. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины № 560 с изменениями от 29 июля.

Ключевое изменение заключается в том, что отсрочка от мобилизации будет предоставляться на семестр, но не более чем на шесть месяцев. Чтобы ее оформить, необходимо обратиться в районный или городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки. С собой необходимо иметь справку об обучающемся, сформированную в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

По окончании семестра право на отсрочку необходимо подтверждать повторно.

Государство будет проверять наличие оснований для предоставления или переоформления отсрочки. Для этого будут использоваться данные из различных реестров и баз данных. В случае отсутствия законных оснований для отсрочки ее отменят.

Гранты на создание и расширение бизнеса

Грантовая программа "Собственное дело" с 1 сентября начнет работать по-новому. Ранее в ее рамках действовали микрогранты с различными правилами и фиксированными суммами. Теперь же вводится единый порядок для всех получателей и гибкое формирование размера финансирования. Создание рабочих мест для запуска бизнеса больше не является обязательным, а для расширения достаточно принять на работу одного нового сотрудника.

Как сообщили в Министерстве экономики и окружающей среды Украины, в рамках программы предусмотрены два направления в зависимости от того, новый это бизнес или уже существующий, а также система бонусов.

Для запуска собственного дела предприниматели могут получить грант от 100 до 300 тысяч гривен в базовом варианте, а с учетом бонусов – до 500 тысяч гривен.

Если речь идет о расширении бизнеса, то базовая сумма составит от 500 тысяч гривен до 1,5 миллиона гривен. С учетом бонусов максимальная сумма достигает 2,5 миллиона гривен.

Грант можно потратить на закупку оборудования, транспорта, ремонт и аренду помещений, маркетинг и брендинг, строительство или реконструкцию производственных объектов и т. д.

Отметим, что размер гранта зависит от количества созданных рабочих мест, региона, отрасли и категории заявителя.

Также предпринимателям могут предоставляться бонусы. Например, для получателей в возрасте от 18 до 25 лет включительно предусмотрено дополнительное 5% к гранту. Бонусы большего размера могут получить категории предпринимателей, соответствующие следующим требованиям:

+20% к гранту

предприниматели-ветераны;

зарегистрированные в качестве плательщиков НДС;

имеющие действующий патент Украины на изобретение и/или полезную модель, связанные с бизнес-проектом;

ВПЛ, имеющие более 6 месяцев предпринимательского опыта, или перемещенные предприятия;

обязуются создать два новых рабочих места.

+30% к гранту

работают или планируют работать в прифронтовых регионах: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и Славутицкой общине Киевской области;

направляют грант на обновление основных средств производства, уничтоженных или поврежденных в результате российского обстрела.

Получить +50% к гранту могут предприниматели, реализующие проекты в приоритетных секторах экономики.

Больше шансов получить грант от государства имеют предприятия, которые работают или планируют работать в прифронтовых общинах, зонах возможных или активных боевых действий, а также на деоккупированных территориях.

В программе "Собственное дело" могут участвовать совершеннолетние граждане, ФЛП, юридические лица частного права. Отдельная поддержка предусмотрена для ветеранского бизнеса, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и их семей, а также семей погибших военнослужащих.

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Обновление тарифов мобильной связи

С 1 сентября Киевстар переведет часть своих контрактных абонентов на новые условия. Как сообщается на сайте оператора, речь идет о пользователях тарифов Smart Business и Smart Business+. Они перейдут на актуальные предложения с аналогичным набором услуг, а стоимость новых тарифов не увеличится:

абоненты тарифа Smart Business будут переведены на тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ" Выгодный Контракт; стоимость услуг в месяц не изменится и составит 600 гривен;

абоненты "Smart Business+" перейдут на тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Премиум-контракт", а ежемесячная плата снизится с 1 200 до 1 100 гривен.

Переход абонентов на новые тарифы произойдет автоматически.

Отметим, что операторы мобильной связи Vodafone и lifecell изменений или обновлений тарифов в сентябре не анонсировали.

Как вырастут зарплаты педагогов

Осенью начнется следующий этап повышения зарплат учителей государственных школ. Первый этап состоялся 1 января, когда должностной оклад вырос на 30%.

Как сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий на конференции "Августовская-2026", с 1 сентября зарплаты работников образования вырастут еще на 20%. По его словам, после двух этапов повышения они будут получать:

молодой учитель – ориентировочно от 12,8 до 17,7 тысячи гривен в месяц;

в месяц; опытный учитель – от 16,9 до 28,5 тысяч гривен.

Конкретные размеры зарплаты зависят от стажа, квалификации и рабочей нагрузки.

Сергей Корецкий подчеркнул, что оплату труда педагогов необходимо довести до рыночного уровня, поэтому нынешнее повышение является началом этого процесса.

Ранее МОН объявило, что следующим шагом по повышению зарплат будет включение надбавки за престижность в должностной оклад учителей. Сейчас ее выплата зависит от решений местных властей.

Также планируется сделать гарантированной доплату за неблагоприятные условия труда. Речь идет о 2 тысячах гривен, предусмотренных для всех педагогических работников школ, и 4 тысячах гривен для тех, кто работает в очном формате в прифронтовых и приграничных общинах.

Базовые 2 тысячи гривен хотят включить в оклад, а доплату за условия труда будут выплачивать дополнительно.

Прогноз курса доллара и евро в сентябре

В сентябре на валютный рынок будут одновременно давить несколько факторов, поэтому месяц может стать одним из самых насыщенных в 2026 году. Уравновешивать ситуацию, как и раньше, будет Национальный банк Украины в режиме "управляемой гибкости", поэтому неконтролируемого ослабления гривны ожидать не стоит. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Дополнительный спрос на валюту в сентябре будут формировать:

подорожание топлива;

подготовка к отопительному сезону;

разрушение логистической инфраструктуры;

ухудшение внешнеторгового баланса;

потенциальное ускорение инфляции.

По словам эксперта, импортеры энергоресурсов, топлива и энергооборудования останутся одними из основных покупателей валюты на межбанке, а из-за подготовки к осенне-зимнему сезону их потребности будут расти.

С другой стороны, происходит сокращение валютной выручки экспортеров из-за блокирования Черноморских портов Россией. Тарас Лесовой отмечает, что этот дисбаланс может стать одним из ключевых источников фонового давления этой осенью.

Украина зависит от импорта нефтепродуктов, поэтому удорожание ресурса и необходимость создания запасов могут увеличить потребность энерготрейдеров в валюте. В то же время удары по складам, логистическим центрам и АЗС приводят к дополнительным расходам предприятий.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Все эти процессы имеют еще один общий знаменатель – инфляцию. Подорожавшее топливо и логистика постепенно закладываются в себестоимость товаров и услуг. Если в августе потребительские цены вырастут примерно на 1,3 – 1,5%, а в сентябре – до 1%, то годовая инфляция уже осенью может приблизиться к 10,1 – 10,3%.

По прогнозу эксперта, в сентябре возможный коридор курсовых колебаний для доллара составит 44,7 – 45,4 гривны, а для евро – 51,5 – 53 гривны.

Повысятся ли тарифы на коммунальные услуги в сентябре

Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, цены на газ и электроэнергию для населения на следующий отопительный сезон останутся неизменными.

Это означает, что и в дальнейшем для бытовых потребителей будут действовать действующие тарифы: 4,32 гривны за киловатт-час электроэнергии и 7,96 гривны за кубометр газа.

Тариф на холодную воду за последние месяцы повысили во многих городах, в частности, во Львове, Белой Церкви, Полтаве, Одессе, Кременчуге, Черкассах, Ужгороде, Виннице, Тернополе, Павлограде.

Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно в комментарии 24 Каналу отметила, что в Украине в ближайшее время могут повысить тарифы на вывоз мусора и услуги по содержанию дома и придомовой территории для жителей многоэтажек.

Кому из пенсионеров повысят выплату

Как сообщали в Пенсионном фонде Украины, на увеличение выплаты могут рассчитывать те получатели, которым в сентябре исполнится 70, 75 и 80 лет. Им начислят возрастную надбавку, если пенсия не превышает 10 340 гривен. Речь идет о следующих суммах:

300 гривен для пенсионеров от 70 до 74 лет;

для пенсионеров от 70 до 74 лет; 456 гривен для пенсионеров от 75 до 79 лет;

для пенсионеров от 75 до 79 лет; 570 гривен для пенсионеров от 80 лет.

Доплату начисляют автоматически, поэтому обращаться в ПФУ нет необходимости. Однако стоит помнить, что надбавку начисляют со дня достижения соответствующего возраста. Поэтому в сентябре размер доплаты будет зависеть от количества дней после наступления 70, 75 или 80 лет.

Отметим, что надбавки к пенсии не суммируются, а начисляются дополнительно. То есть после того, как в 70 лет добавят 300 гривен, в 75 лет – еще 156 гривен, чтобы получилось 456 гривен. В 80 лет надбавка достигнет 570 гривен.

Напомним, что в Украине готовят масштабную пенсионную реформу. По словам народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк, в 2027 году правительство планирует перейти на новую модель пенсионной системы, которая будет состоять из следующих элементов:

базовая защита по возрасту;

страховая пенсия, размер которой будет зависеть от уплаченных взносов;

профессиональные пенсионные механизмы;

добровольные пенсионные накопления с автоматическим включением в систему.

Депутат объяснила, что последний пункт предусматривает автоматическое включение работника в накопительную систему без отдельного заявления с его стороны, как и отчисления из зарплаты. Отказаться от этого можно, однако для этого потребуется подать отдельное заявление.