Як підвищать стипендії

З 1 вересня в Україні зростуть стипендії для студентів профтехів, коледжів та університетів. Для цього в держбюджеті заклали на 1,2 мільярда гривень більше, ніж торік. Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки України.

Подвійне зростання передбачене для стипендій студентів, які навчаються за держзамовленням у приватних і державних закладах освіти, а також для переможців олімпіад і конкурсів та обдарованих митців.

Які стипендії на місяць отримуватимуть студенти з 1 вересня:

2 500 гривень – звичайна академічна стипендія у закладах профосвіти;

– звичайна академічна стипендія у закладах профосвіти; 3 020 гривень – звичайна академічна стипендія у закладах фахової передвищої освіти;

– звичайна академічна стипендія у закладах фахової передвищої освіти; 3 860 гривень – академічна стипендія у фаховій передвищій освіті за спеціальностями з підвищеним розміром виплати;

– академічна стипендія у фаховій передвищій освіті за спеціальностями з підвищеним розміром виплати; 4 тисячі гривень – звичайна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти (ЗВО);

– звичайна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти (ЗВО); 5 100 гривень – для спеціальностей ЗВО, для яких передбачена підвищена академічна стипендія.

Оновлення розмірів іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів, буде наступним:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

5 тисяч гривень – для студентів закладів профосвіти;

– для студентів закладів профосвіти; 6 040 гривень – для студентів фахових коледжів;

– для студентів фахових коледжів; 8 тисяч гривень – для студентів закладів вищої освіти.

Розраховувати на більші стипендії можуть і лавреати інтелектуальних змагань. Президентська стипендія для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсу-захисту Малої академії наук становитиме 5 200 гривень. Стипендія Кабміну для учнів, які посіли перше місце на всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури, надходитиме в розмірі 4 720 гривень.

Школярі, яким надали стипендію імені Тараса Шевченка, отримуватимуть по 5 440 гривень щомісяця.

Переможці конкурсів імені Петра Яцика та Тараса Шевченка отримуватимуть стипендію Президента України в таких розмірах:

учні – 2 840 гривень на місяць;

студенти закладів фахової передвищої освіти – 5 740 гривень;

студенти закладів вищої освіти – 7 600 гривень.

Стипендії для молодих митців серед учнів державних мистецьких ліцеїв зростуть до 2 500 гривень. Студенти фахових коледжів отримуватимуть по 7 600 гривень, а здобувачі вищої освіти (бакалаврат і магістратура) – 10 тисяч гривень.

Нові правила відстрочки для здобувачів освіти

Правила оформлення відстрочки від призову до війська для військовозобов'язаних змінюються з 1 вересня. Вони стосуються студентів профтехів, фахових коледжів та університетів, які навчаються за денною формою, а також докторантів. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України № 560 зі змінами від 29 липня.

Ключова зміна полягатиме в тому, що відстрочку від мобілізації надаватимуть на семестр, але не більш як на шість місяців. Щоб її оформити, потрібно звернутися до районного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки. З собою необхідно мати довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Після завершення семестру право на відстрочку потрібно підтверджувати повторно.

Держава перевірятиме наявність підстав для надання чи переоформлення відстрочки. Для цього використовуватимуть інформацію з різних реєстрів і баз даних. У разі відсутності законних підстав для відстрочки її скасують.

Гранти на заснування й масштабування бізнесу

Грантова програма "Власна справа" з 1 вересня запрацює по-новому. Раніше в її межах діяли мікрогранти з різними правилами та фіксованими сумами. Нині ж запроваджують єдиний порядок для всіх отримувачів і гнучке формування розміру фінансування. Створення робочих місць для старту більше не обов'язкове, а для масштабування достатньо взяти одного нового працівника.

Як повідомили в Міністерстві економіки та довкілля України, у межах програми передбачені два напрями залежно від того, новий це бізнес чи вже наявний, а також система бонусів.

Для старту власної справи підприємці можуть отримати грант від 100 до 300 тисяч гривень базово, а з урахуванням бонусів – до 500 тисяч гривень.

Якщо йдеться про масштабування бізнесу, то базова сума становитиме від 500 тисяч гривень до 1,5 мільйона гривень. З урахуванням бонусів максимальна сума сягає 2,5 мільйона гривень.

Грант можна витратити на закупівлю обладнання, транспорту, ремонт і оренду приміщень, маркетинг і брендинг, будівництво або реконструкцію виробничих об'єктів тощо.

Зауважимо, що на розмір гранту впливають кількість створених робочих місць, регіон, галузь і категорія заявника.

Також підприємцям можуть надавати бонуси. Наприклад, для отримувачів віком 18 – 25 років включно передбачені додаткові 5% до гранту. Бонуси більшого розміру можуть отримати категорії підприємців, які відповідають вимогам:

+20% до гранту

підприємці-ветерани;

зареєстровані платниками ПДВ;

мають чинний патент України на винахід та/або корисну модель, пов'язані із бізнес-проєктом;

ВПО, які мають понад 6 місяців підприємницького досвіду або релоковані підприємства;

зобов'язуються створити два нових робочих місця;

+30% до гранту

працюють або планують працювати у прифронтових регіонах: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській області та Славутицькій громаді Київської області;

спрямовують грант на оновлення основних засобів виробництва, знищених або пошкоджених через російський обстріл.

Отримати +50% до гранту можуть підприємці, які реалізують проєкти у пріоритетних секторах економіки.

Більші шанси отримати грант від держави мають бізнеси, які працюють або планують працювати у прифронтових громадах, зонах можливих або активних бойових дій, а також на деокупованих територіях.

У програмі "Власна справа" можуть брати участь повнолітні громадяни, ФОПи, юридичні особи приватного права. Окрема підтримка передбачена для ветеранського бізнесу, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю через війну та їхніх сімей, а також родин загиблих військовослужбовців.

Подавати заявку потрібно через Дію.

Оновлення тарифів мобільного зв'язку

З 1 вересня Київстар переведе частину своїх контрактних абонентів на нові умови. Як повідомили на сайті оператора, йдеться про користувачів тарифів Smart Business та Smart Business+. Вони перейдуть на актуальні пропозиції зі схожим наповненням, а вартість нових тарифів не буде більшою:

абонентів тарифу Smart Business переведуть на ВСЕ РАЗОМ Вигідний Контракт; вартість послуг на місяць не зміниться й становитиме 600 гривень;

абоненти Smart Business+ перейдуть на ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт, а щомісячна плата знизиться з 1 200 до 1 100 гривень.

Перехід абонентів на нові тарифи відбудеться автоматично.

Зауважимо, що оператори мобільного зв'язку Vodafone та lifecell змін чи оновлень тарифів у вересні не анонсували.

Як зростуть зарплати освітян

Восени стартує наступний етап підвищення зарплат учителів державних шкіл. Перший відбувся з 1 січня, коли посадовий оклад зріс на 30%.

Як повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький на конференції "Серпнева-2026", з 1 вересня зарплати освітян зростуть ще на 20%. За його словами, після двох етапів підвищення вони отримуватимуть:

молодий учитель – орієнтовно від 12,8 до 17,7 тисячі гривень на місяць;

на місяць; досвідчений учитель – від 16,9 до 28,5 тисячі гривень.

Конкретні розміри зарплати залежать від наявного стажу, кваліфікації та навантаження.

Сергій Корецький наголосив, що оплату праці педагогів потрібно доводити до ринкового рівня, тож чинне підвищення є початком цього процесу.

Раніше МОН анонсувало, що наступним кроком для підвищення зарплат є інтеграція надбавки за престижність у посадовий оклад вчителів. Нині її виплата залежить від рішень місцевої влади.

Також гарантованою планують зробити доплату за несприятливі умови праці. Йдеться про 2 тисячі гривень, які передбачені для всіх педагогічних працівників шкіл, та 4 тисячі гривень для тих, хто працює в очному форматі в прифронтових і прикордонних громадах.

Базові 2 тисячі гривень хочуть включити в оклад, а доплату за умови праці виплачуватимуть додатково.

Прогноз курсу долара та євро у вересні

У вересні на валютний ринок одночасно тиснутимуть кілька факторів, тож місяць може стати одним із найбільш насичених у 2026 році. Балансувати становище, як і раніше, буде Національний банк України в режимі "керованої гнучкості", тож неконтрольованого ослаблення гривні очікувати не варто. Про це в коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Додатковий попит на валюту у вересні формуватимуть:

подорожчання пального;

підготовка до опалювального сезону;

руйнування логістичної інфраструктури;

погіршення зовнішньоторговельного балансу;

потенційне прискорення інфляції.

За словами експерта, імпортери енергоресурсів, пального та енергообладнання залишатимуться одними з основних покупців валюти на міжбанку, а через підготовку до осінньо-зимового сезону їхні потреби зростатимуть.

З іншого боку, відбувається скорочення валютного виторгу експортерів через блокування чорноморських портів Росією. Тарас Лєсовий каже, що цей дисбаланс може стати одним із ключових джерел фонового тиску цієї осені.

Україна залежить від імпорту нафтопродуктів, тож дорожчий ресурс та потреба створити запаси можуть збільшити потребу енерготрейдерів у валюті. Водночас удари по складах, логістичних центрах та АЗС призводять до додаткових витрат бізнесів.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Усі ці процеси мають ще один спільний знаменник — інфляцію. Дорожче пальне і логістика поступово закладаються у собівартість товарів та послуг. Якщо у серпні споживчі ціни зростуть приблизно на 1,3 – 1,5%, а у вересні — до 1%, то річна інфляція вже восени може наблизитися до 10,1 – 10,3%.

За прогнозом експерта, у вересні можливий коридор курсових коливань для долара становитиме 44,7 – 45,4 гривні, а для євро – 51,5 – 53 гривні.

Чи зростуть тарифи на комунальні послуги у вересні

Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, ціни на газ та електроенергію для населення на наступний опалювальний сезон залишаться незмінними.

Це означає, що й надалі для побутових споживачів діятимуть чинні тарифи 4,32 гривні за кіловат-годину електроенергії та 7,96 гривні за кубометр газу.

Тариф на холодну воду за останні місяці підвищили в багатьох містах, зокрема, у Львові, Білій Церкві, Полтаві, Одесі, Кременчуці, Черкасах, Ужгороді, Вінниці, Тернополі, Павлограді.

Експертка у сфері житлово-комунального господарства Христина Ненно в коментарі 24 Каналу зазначала, що в Україні найближчим часом можуть підвищити тарифи на вивезення сміття та послуги з утримання будинку й прибудинкової території для жителів багатоповерхівок.

Кому з пенсіонерів підвищать виплату

Як повідомляли в Пенсійному фонді України, на зростання виплати можуть розраховувати ті отримувачі, яким виповниться 70, 75 та 80 років у вересні. Їм нарахують вікову надбавку, якщо пенсія не перевищує 10 340 гривень. Йдеться про такі суми:

300 гривень для пенсіонерів від 70 до 74 років;

для пенсіонерів від 70 до 74 років; 456 гривень для пенсіонерів від 75 до 79 років;

для пенсіонерів від 75 до 79 років; 570 гривень для пенсіонерів від 80 років.

Доплату нараховують автоматично, тож звертатися до ПФУ немає потреби. Однак варто пам'ятати, що надбавку додають із дня досягнення відповідного віку. Тож у вересні розмір доплати залежатиме від кількості днів після настання 70, 75 чи 80 років.

Зауважимо, що надбавки до пенсії не сумуються, а донараховуються. Тобто після того, як у 70 років додадуть 300 гривень, у 75 років – ще 156 гривень, щоб було 456 гривень. У 80 років надбавка досягне 570 гривень.

Нагадаємо, що в Україні готують масштабну пенсійну реформу. За словами народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк, у 2027 році уряд планує перейти на нову модель пенсійної системи, яка складатиметься з таких елементів:

базовий захист за віком;

страхова пенсія, розмір якої залежатиме від сплачених внесків;

професійні пенсійні механізми;

добровільні пенсійні накопичення з автоматичним залученням до системи.

Нардепка пояснила, що останній пункт передбачає, що працівника автоматично включають до накопичувальної системи без окремої заяви з його боку, як і відрахування з зарплати. Відмовитися від цього можна, однак для цього потрібно буде подати окрему заяву.