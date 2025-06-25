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25 июня, 14:41
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Кабмин одобрил изменения в бюджет для закрытия дыры на армию

Валерия Городинская
Основні тези
  • Кабинет Министров Украины одобрил изменения в бюджет, предусматривая дополнительные 412 миллиардов гривен для нужд армии.
  • С украинского бизнеса могут взыскать дополнительные более 150 миллиардов гривен для покрытия расходов.

Речь идет об изменениях на более 412 миллиардов гривен для того, чтобы закрыть дыры в бюджете. Следовательно, с украинского бизнеса соберут даже больше, чем планировали. Вскоре законопроект зарегистрируют в Раде.

Что предусматривают изменения в бюджете на 2025 год

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, с бизнеса могут взыскать дополнительные более 150 миллиардов гривен, передает 24 Канал.

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Ярослав Железняк

Заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Чтобы закрыть дыру, уважаемый бизнес, с вас соберут на +150 миллиардов гривен больше чем планировали и более 250 миллиардов еще возьмут в долг.

В законопроектом предлагается скорректировать расходную часть государственного бюджета на 397,50 миллиона гривен:

  • То есть увеличить расходы по отдельным бюджетным программам – на 448,83 миллиона гривен, из них для сектора безопасности и обороны – на 412,37 миллиона гривен,
  • И сократить расходы и предоставление кредитов – на 51 341,3 миллиона гривен.

В то же время для покрытия дополнительных расходов и обеспечения сбалансирования показателей бюджета предлагается увеличить:

  • Доходы госбюджета – на 147,49 миллиона гривен,
  • Финансирование общего фонда государственного бюджета по долговым операциям – на 250 миллионов гривен.