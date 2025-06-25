Кабмин одобрил изменения в бюджет для закрытия дыры на армию

Речь идет об изменениях на более 412 миллиардов гривен для того, чтобы закрыть дыры в бюджете. Следовательно, с украинского бизнеса соберут даже больше, чем планировали. Вскоре законопроект зарегистрируют в Раде.

Что предусматривают изменения в бюджете на 2025 год Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, с бизнеса могут взыскать дополнительные более 150 миллиардов гривен, передает 24 Канал. Читайте также Такое произойдет впервые: Украина запустит совместное производство оружия с одной из стран Ярослав Железняк Заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Чтобы закрыть дыру, уважаемый бизнес, с вас соберут на +150 миллиардов гривен больше чем планировали и более 250 миллиардов еще возьмут в долг. В законопроектом предлагается скорректировать расходную часть государственного бюджета на 397,50 миллиона гривен: То есть увеличить расходы по отдельным бюджетным программам – на 448,83 миллиона гривен, из них для сектора безопасности и обороны – на 412,37 миллиона гривен,

И сократить расходы и предоставление кредитов – на 51 341,3 миллиона гривен. В то же время для покрытия дополнительных расходов и обеспечения сбалансирования показателей бюджета предлагается увеличить: Доходы госбюджета – на 147,49 миллиона гривен,

Финансирование общего фонда государственного бюджета по долговым операциям – на 250 миллионов гривен.