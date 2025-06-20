Почему увеличивают расходы на оборону

Минфин готовит комплексный проект изменений в закон о госбюджете, сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление министра финансов Сергея Марченко в парламенте.

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По его словам, на следующую сессию эти изменения можно будет поставить на голосование. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, дополнительные потребности возникают у наших военных, у наших производителей из-за ситуации с помощью и ситуацией на фронте.

Мы действительно сейчас с Министерством финансов, Министерством обороны просчета потребности в дополнительных средствах на вторую половину этого года в связи с событиями с точки зрения поставок оружия и амуниции от партнеров и связи с ситуацией на поле боя,

– сказал он.

Дефицит бюджета

Украина планирует увеличить расходы на военные нужды на 400 миллиардов гривен. При этом дефицит бюджета продолжает расти.

Как отметил Фурман, начальный дефицит в 40 миллиардов долларов планово профинансирован внешней международной финансовой помощью. Тем более в этом году Украина получит рекордные объемы этой помощи – 55 миллиардов долларов. Будет определенный избыток средств, который придет частично на 2026 год.

По моему мнению, мы пройдем 2025 год с точки зрения финансов. Найдем источники для дополнительных потребностей на ВПК и ВСУ. Но бюджет на следующий год – это уже игра в имитацию. Мы не понимаем, будет ли у нас бюджет мира или войны. Это – другие потребности и ресурсы. Пока большая неопределенность, потому что не знаем, как быстро закончится война,

– сказал Фурман.

Сейчас ищут ответы на то, где Украине искать ресурсы. Есть надежда, что здесь удастся избежать поднятия налогов на 2026 год. Государство работает над новыми программами внешнего финансирования от партнеров.