Чому збільшують видатки на оборону

Мінфін готує комплексний проєкт змін до закону про держбюджет, повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ міністра фінансів Сергія Марченка в парлементі.

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За його словами, на наступну сесію ці зміни можна буде поставити на голосування. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, додаткові потреби виникають у наших військових, у наших виробників через ситуацію з допомогою та ситуацією фронті.

Ми дійсно зараз з Міністерством фінансів, Міністерством оборони обрахунку потреби в додаткових коштах на другу половину цього року у зв'язку з подіями з точки зору постачання зброї і амуніції від партнерів і зв'язку з ситуацією на полі бою,

– сказав він.

Дефіцит бюджету

Україна планує збільшити видатки на військові потреби на 400 мільярдів гривень. При цьому дефіцит бюджету продовжує зростати.

Як наголосив Фурман, початковий дефіцит у 40 мільярдів доларів планово профінансований зовнішньою міжнародною фінансовою допомогою. Тим паче у цьому році Україна отримає рекордні обсяги цієї допомоги – 55 мільярдів доларів. Буде певний надлишок коштів, який прийде частково на 2026 рік.

На мою думку, ми пройдемо 2025 рік з точки зору фінансів. Знайдемо джерела для додаткових потреб на ВПК та ЗСУ. Але бюджет на наступний рік – це вже гра в імітацію. Ми не розуміємо, чи в нас буде бюджет миру чи війни. Це – інші потреби та ресурси. Поки що велика невизначеність, бо не знаємо, як швидко закінчиться війна,

– сказав Фурман.

Зараз шукають відповіді на те, де Україні шукати ресурси. Є сподівання, що тут вдасться уникнути підняття податків на 2026 рік. Держава працює над новими програмами зовнішнього фінансування від партнерів.