Электронное водительское удостоверение и новые услуги: что изменится в процедуре регистрации

С 14 декабря в Украине изменится процедура регистрации и перерегистрации авто. В частности, теперь во многих случаях владельцам не придется проходить экспертное исследование.

Об этом заявил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

Интересно Продажи коммерческих автомобилей в Украине значительно упали: какие бренды остаются самыми популярными

Новое законодательство

14 декабря в Украине вступают в силу два постановления Кабмина – № 1019 и 1299, которыми вносятся изменения для процедур регистрации и перерегистрации авто. Согласно им, водительское удостоверение будет выдаваться в электронном виде через приложение "Действие". В случае желания владельца удостоверение на бумажном бланке может не выдаваться.

Также теперь изменится процедура прохождения экспертного исследования. По словам Рудика, со среды перед тем, как обратиться в территориальный сервисный центр МВД, человеку предстоит пройти и получить исследование транспортного средства у специалистов экспертной службы МВД. Вывод экспертной службы будет действовать 10 дней.

Со среды появится перечень услуг, которые можно будет получить, и где вообще экспертное исследование не будет смысла делать. Это, например, услуги при потере номерного знака или потере свидетельства о регистрации транспортного средства или по перерегистрации транспортного средства, полученного по наследству,

– уточнил он.

В каких случаях заключение экспертной службы не требуется

К этим услугам относятся регистрация нового транспортного средства, перерегистрация транспортного средства при замене анкетных данных владельца или физического или юридического лица, снятие с учета транспортного средства в связи с его выбраковкой, перерегистрация транспортного средства в связи с установкой газобаллонного оборудования.

Не нужно обращаться в экспертную комиссию и в случае покупки нового автомобиля. Также в дальнейшем будет добавлена опция регистрации транспортных средств в связи с переходом права собственности по договору финансового лизинга.

Или Вы также можете обратиться и в автосалоны – для регистрации нового транспортного средства, которое они вам продали. Эта опция уже работает в Киеве и в Кировоградской области. В общей сложности с нами уже заключили договоры на сотрудничество около 20 автосалонов, которые продают новые авто и уже их регистрируют,

– проинформировал он.

Как заказать услугу онлайн

Для заказа услуги регистрации или перерегистрации транспортных средств владелец (кроме юридических лиц) подает через электронный кабинет водителя или Действие заявление в электронной форме.

При обработке заявления в электронной форме уполномоченные лица сервисного центра МВД проверяют сведения о личности – владельце и транспортном средстве по соответствующим реестрам и базам данных.

Перерегистрация транспортных средств через электронный кабинет водителя или Действие не производится в случае, если:

в сведениях заявления или в Едином государственном демографическом реестре отсутствует информация о задекларированном / зарегистрированном местожительстве (нахождении) лица (кроме внутренне перемещенных лиц);

владелец и/или транспортное средство находятся в розыске;

отсутствует информация, подтверждающая уплату налогов и сборов (обязательных платежей), предусмотренных законодательством;

при проверке соответствующих сведений, внесенных в электронной форме, обнаружена недостоверная информация или расхождения. В таком случае, средства, уплаченные за предоставление услуги, не возвращаются.

Напомним, ранее мы писали, что Tesla провела презентацию электрических грузовиков Semi и уже доставила их первым клиентам.