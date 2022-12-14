Про це заявив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

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Нове законодавство

14 грудня в Україні набувають чинності дві постанови Кабміну — № 1019 і 1299, якими вносяться зміни для процедур реєстрації та перереєстрації авто. Згідно з ними, посвідчення водія буде видаватись в електронному вигляді через застосунок "Дія". У разі бажання власника, посвідчення на паперовому бланку може не видаватись.

Також відтепер зміниться процедура проходження експертного дослідження. За словами Рудика, з середи перед тим, як звернутися до територіального сервісного центру МВС, людині потрібно буде пройти та отримати дослідження транспортного засобу у фахівців експертної служби МВС. Висновок експертної служби буде чинним 10 днів.

З середи з'явиться перелік послуг, які можливо буде отримати, і де взагалі експертне дослідження не буде сенсу робити. Це, наприклад, послуги при втраті номерного знаку або втраті свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, або щодо перереєстрації транспортного засобу, яке було отримано у спадщину,

– уточнив він.

У яких випадках висновок експертної служби не потрібен

До цих послуг відносяться реєстрація нового транспортного засобу, перереєстрація транспортного засобу при заміні анкетних даних власника або фізичної чи юридичної особи, зняття з обліку транспортного засобу у зв'язку з його вибракуванням, перереєстрація транспортного засобу у зв'язку з встановленням газобалонного обладнання тощо.

Не потрібно звертатися до експертної комісії і у разі купівлі нового автомобіля. Також надалі буде додана опція щодо реєстрації транспортних засобів у зв'язку з переходом права власності за договором фінансового лізингу.

Або Ви так само можете звернутися і в автосалони – для реєстрації нового транспортного засобу, який вони вам продали. Ця опція вже працює у Києві та Кіровоградській області. Загалом з нами вже уклали договори на співпрацю близько 20 автосалонів, які продають нові авто і вже їх реєструють,

– поінформував він.

Як замовити послугу онлайн

Для замовлення послуги з реєстрації або перереєстрації транспортних засобів власник (крім юридичних осіб) подає через електронний кабінет водія або Дію заяву в електронній формі.

Під час опрацювання заяви в електронній формі уповноважені особи сервісного центру МВС перевіряють відомості про особу – власника та транспортний засіб за відповідними реєстрами та базами даних.

Перереєстрація транспортних засобів через електронний кабінет водія або Дію не проводиться у разі, якщо:

у відомостях заяви або в Єдиному державному демографічному реєстрі відсутня інформація щодо задекларованого / зареєстрованого місця проживання (перебування) особи (крім внутрішньо переміщених осіб);

власник та/або транспортний засіб перебувають у розшуку;

відсутня інформація, що підтверджує сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством;

під час перевірки відповідних відомостей, внесених в електронній формі, виявлено недостовірну інформацію або розбіжності. У такому разі кошти, сплачені за надання послуги, не повертаються.

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