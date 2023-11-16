Снижение ставок по кредитам: как это повлияет на финансовый рынок

До конца декабря продолжится тенденция уменьшения ставок по разным кредитным продуктам. Процент снижения будет изменяться в зависимости от индивидуальных характеристик.

Как изменится ситуация в кредитном секторе до конца 2023 года

Ожидается, что к концу декабря ставки по кредитам могут снизиться на 3 – 5%. Банкир Елена Дмитриева пояснила, что на процент будут влиять срок займа, размер первого взноса и выбранный вид кредитования, сообщает 24 Канал.

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Ранее у НБУ снизили учетную ставку с 20% до 16%. Дмитриева отмечает, что в декабре ожидается коррекция этого показателя на 1 – 2 процентных пункта, то есть до 14 – 15%. Такие изменения будут положительно влиять на развитие партнерских программ между банками и разного рода предприятиями.

Елена Дмитриева Первый заместитель Председателя правления Глобус Банка Благодаря партнерским программам заемщик получает более выгодные условия кредита: это дополнительная гарантия качества приобретаемого товара, меньший размер кредитной комиссии, быстрое оформление ссуды (в банковском приложении, отделении банка или у компании-продавца), более гибкие условия рассрочки и т.д.

Какие изменения на кредитном рынке уже произошли:

снижение ипотечных ставок на первичном рынке недвижимости на 3%;

уменьшение ставок на автокредиты в среднем на 2 – 3%;

снижение на 3% кредитования, предназначенного для реализации основных средств для ведения бизнеса.

Экономическое продвижение при войне будет стимулировать развитие банковского кредитования: коммерческие банки формируют оптимальные кредитные условия по всем видам займов, как, например, ипотечные программы на приобретение жилья на первичном рынке или кредиты на приобретение основных средств ведения бизнеса. Именно поэтому в ближайшее время рост количества заемщиков будет весомым: со второй половины декабря наступит наиболее подходящая пора для потенциальных клиентов оформить максимально выгодный для них кредит.

– подчеркнула банкир

Дмитриева считает, что в декабре будут выстроены тенденции в кредитной сфере, которые продолжатся и в начале 2024 года. Отдельно банкир отметила, что банки уже готовятся к новому снижению учетной ставки.