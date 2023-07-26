Социальные и пенсионные выплаты: что изменится для украинцев с 1 августа

Правительство вводит новый порядок предоставления социальной помощи. Сокращения испытывают почти все сферы льгот. Власти утверждают, что такие реформы - вынужденная мера для регуляции расходов государственных средств.

Какие изменения ВПЛ ждут с 1 августа

Правительство вводит новый порядок получения денежной помощи. С 1 августа значительное количество ВПЛ перестанет получать помощь.

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Без выплат ВПЛ останутся граждане, которые:

находятся за границей совокупно более 45 дней (исключение составляют лечение, стажировка, командировка);

совершили покупку транспортного средства или недвижимости более чем на 100 тысяч гривен;

имеют депозит, превышающий 100 тысяч гривен;

приобрели валюту более чем на 100 тысяч гривен;

находятся в местах лишения свободы;

имеют жилье в области, где не ведутся активные боевые действия и нет оккупации.

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила об этом во время телемарафона, передает 24 Канал. Она считает что эти средства должны быть направлены на поддержку людей, которые оказались в затруднительном положении и продолжают находиться на территории Украины.

Если человек более 45 дней совокупно находится за границей, то выходит, что он выбрал не внутреннее, а внешнее перемещение. А помощь направляется именно на тех, кто внутренне перемещенными лицами.

– считает Дарья.

У граждан, подпадающих под определенные категории, аннулируется возможность выплат.

Будет ли повышение пенсий

Последний перерасчет пенсий произошел в марте 2023 года. Однако в июле надбавки к выплатам смогли дополнительно получить пенсионеры, отошедшие на отдых по специальным законам. В общей сложности доплаты получили 19 419 граждан. В среднем, сумма надбавки составила 1 021 гривну.

Какие категории пенсионеров получили доплаты в июле:

госслужащие – 1 046,7 гривны;

народные депутаты Украины – 1 450,98 гривны;

работники органов местного самоуправления – 634,89 гривны;

ученые – 422,51 гривны.

Правительство сообщает, что в ближайшее время повышения не планируется.

Какие алименты нужно выплачивать в 2023 году

Размер алиментов определяется в соответствии с прожиточным минимумом и должен быть не менее 50% от него. На сумму также влияет возраст ребенка.

По состоянию на 2023 год прожиточный минимум составляет: для детей до 6 лет – 2 272 гривен, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 833 гривен.

То есть по состоянию на сейчас минимальный размер алиментов :

1 136 гривен – ребенок до 6 лет;

1 416,5 гривен – от 6 до 18 лет;

1 342 гривны – от 18 до 23 лет (при условии продолжения обучения).

Если выплата по алиментам не произведена вовремя, то в сумме задолженности учитывается индекс инфляции за все время, а также 3% годовых от суммы долга.