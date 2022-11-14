Как изменился курс за выходные: сколько стоит доллар и евро 14 ноября

За выходные наличный курс доллара несколько вырос, а вот в банках вообще остался без изменений. В то время как евро существенно изменился.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 14 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40,10 гривны (без изменений против 11 ноября), а продать за 40,60 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40 гривен (+60 копеек), а продают в среднем за 41 гривну (+50 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,47 гривны (+6 копеек), а продают – за 40,73 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(+6 копеек), а продают – за (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,67 гривны (+64 копейки), а продажа – 41,26 гривны (+33 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,56 гривны (+11 копеек), а продажа – 40,71 гривны (+11 копеек).

(+11 копеек), а продажа – (+11 копеек). Евро покупают по 40,75 гривны (+85 копеек), а продают по 41,14 гривны (+69 копеек).

Ожидать ли нового роста доллара

Экономист Олег Пендзин считает, что потрясений на валютном рынке стоит ожидать, поскольку:

наличной валюты достаточно,

отладка экспорта создает фундамент для дальнейшей стабильности гривны.

Потрясений на рынке не ожидается, а в случае продления "зернового соглашения" еще на год гривня укрепится и может даже приблизиться ближе к официальному курсу,

– объясняет Олег Пендзин

Что заложили в бюджет-2023

В отредактированном проекте бюджета спрогнозировали, что курс будет составлять до 45,8 гривны. Средневзвешенный курс в первой и второй редакциях документа составлял 42,2 гривны.

По словам руководителя отдела аналитики Concorde Capital Александра Паращия, курс в 2023 году может быть даже ниже 40 гривен, ведь проект бюджета всегда пессимистические показатели.