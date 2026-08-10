Это можно сделать удаленно: как изменить способ выплаты пенсий
Украинцы могут удаленно изменить способ получения пенсии. Для этого необходимо подать заявление онлайн. Подача заявления осуществляется через личный кабинет на веб-портале ПФУ.
Как украинцам изменить способ выплаты пенсий
Это, в частности, актуально в случае перевода получения пенсии с почты в банк, смены банковского учреждения, реквизитов и т. п., о чем сообщают в Пенсионном фонде Украины.
Первый шаг – авторизоваться на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи.
Важно заранее подготовить скан-копии документов:
- паспорт заявителя;
- идентификационный номер;
- реквизиты банковского счета.
Алгоритм действий на данный момент следующий:
- Войти в личный электронный кабинет.
- В левом боковом меню нажать на вкладку "О пенсионном обеспечении".
- Далее – найти раздел "Внесение изменений в пенсионное дело".
- Затем следует выбрать пункт "Заявление об изменении способа выплаты пенсии".
- Следующий шаг – заполнить необходимые поля формы заявления, следуя подсказкам на экране.
- Загрузить необходимые к заявлению отсканированные документы, при этом размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт.
- Сформировать заявление, подписать его собственной квалифицированной электронной подписью и "Отправить в ПФУ".
Стоит добавить, что в пункте 4 номер банковского счета указывается в международном формате IBAN. Он состоит из 29 цифр и букв.
Также следует помнить, что счет должен быть открыт в одном из уполномоченных банков, а текущий счет открывается именно для зачисления пенсионных и других социальных выплат. Кроме того, он должен быть активным.
Что делать дальше? После отправки заявление автоматически поступит в Пенсионный фонд. Результаты можно будет просмотреть в разделе "Мои обращения".
Напомним, что пенсии поступают ежемесячно. Ожидать выплаты следует с 5 по 24 число.
Если пенсионер получает пенсию через "Укрпочту", то график ее получения может отличаться – в зависимости от населенного пункта и других факторов. А если пенсионная выплата поступает через банк, то – с 4 по 10 число.