Это можно сделать удаленно: как изменить способ выплаты пенсий

Украинцы могут удаленно изменить способ получения пенсии. Для этого необходимо подать заявление онлайн. Подача заявления осуществляется через личный кабинет на веб-портале ПФУ.

Как украинцам изменить способ выплаты пенсий

Это, в частности, актуально в случае перевода получения пенсии с почты в банк, смены банковского учреждения, реквизитов и т. п., о чем сообщают в Пенсионном фонде Украины.

Первый шаг – авторизоваться на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи.

Важно заранее подготовить скан-копии документов:

паспорт заявителя;

идентификационный номер;

реквизиты банковского счета.

Алгоритм действий на данный момент следующий:

Войти в личный электронный кабинет. В левом боковом меню нажать на вкладку "О пенсионном обеспечении". Далее – найти раздел "Внесение изменений в пенсионное дело". Затем следует выбрать пункт "Заявление об изменении способа выплаты пенсии". Следующий шаг – заполнить необходимые поля формы заявления, следуя подсказкам на экране. Загрузить необходимые к заявлению отсканированные документы, при этом размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт. Сформировать заявление, подписать его собственной квалифицированной электронной подписью и "Отправить в ПФУ".

Стоит добавить, что в пункте 4 номер банковского счета указывается в международном формате IBAN. Он состоит из 29 цифр и букв.

Также следует помнить, что счет должен быть открыт в одном из уполномоченных банков, а текущий счет открывается именно для зачисления пенсионных и других социальных выплат. Кроме того, он должен быть активным.

Что делать дальше? После отправки заявление автоматически поступит в Пенсионный фонд. Результаты можно будет просмотреть в разделе "Мои обращения".

Напомним, что пенсии поступают ежемесячно. Ожидать выплаты следует с 5 по 24 число.

Если пенсионер получает пенсию через "Укрпочту", то график ее получения может отличаться – в зависимости от населенного пункта и других факторов. А если пенсионная выплата поступает через банк, то – с 4 по 10 число.