Тариф на газ в сентябре: подорожает ли 1 кубометр

Большинство украинцев обслуживает поставщик последней надежды "Нафтогаз". Клиентами этой компании являются более 90% потребителей.

Как изменится тариф в сентябре

Стоимость газа для бытовых потребителей в сентябре будет оставаться без изменений. В частности, тариф "Нафтогаза" и в дальнейшем будет составлять 7,96 гривны за кубометр.

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Это значение не претерпит изменений в течение последних нескольких сезонов. Оно будет актуальным и в дальнейшем, по меньшей мере до мая 2025 года.

Алексей Чернышов Глава группы "Нафтогаз" В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед.

Стоимость газа у других поставщиков также должна оставаться без изменений. Сейчас их тарифы такие: