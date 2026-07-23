Повысятся ли тарифы на газ и электричество: в Минэнерго поставили точку

Министерство энергетики Украины опровергло информацию о возможном повышении тарифов на газ и электроэнергию в ближайшее время. В ведомстве подчеркнули, что до окончания военного положения действующий мораторий остается в силе.

Что заявили в Минэнерго о тарифах

Тарифы на природный газ и электроэнергию не будут повышаться до окончания военного положения, сообщили в Министерстве энергетики Украины. В ведомстве подчеркнули, что информация о якобы взятых перед Международным валютным фондом обязательствах по немедленному пересмотру цен не соответствует действительности.

Как пояснили в Минэнерго, Украина совместно с МВФ работает над "дорожной картой" реформ энергетического сектора, которую планируется завершить до конца 2026 года. Документ носит аналитический и стратегический характер и определяет возможные направления реформирования отрасли, а не устанавливает новые тарифы.

В министерстве также подчеркнули, что во время предыдущих пересмотров программы сотрудничества с МВФ не было отдельного требования о повышении тарифов в период действия военного положения.

Когда возможны изменения в тарифной политике

В Минэнерго отметили, что перед любым переходом к рыночному ценообразованию должен быть введен механизм усиленной социальной защиты населения. Речь идет о расширении программы жилищных субсидий и адресной поддержки наиболее уязвимых категорий домохозяйств.

В ведомстве подчеркнули, что именно эти инструменты должны заработать еще до возможного пересмотра тарифной политики, чтобы смягчить финансовую нагрузку на граждан.

В то же время принципиальная позиция правительства остается неизменной. В Минэнерго заявили, что в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов на газ и электроэнергию, а полноценный переход к рыночному ценообразованию возможен только после завершения военного положения.

Ранее мы сообщали, что вопрос коммунальных тарифов остается весьма актуальным для украинцев. В частности, уже в 2027 году цены на услуги могут начать расти.