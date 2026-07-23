Що заявили у Міненерго про тарифи

Тарифи на природний газ та електроенергію не підвищуватимуть до завершення воєнного стану, повідомили у Міністерстві енергетики України. У відомстві наголосили, що інформація про нібито взяті перед Міжнародним валютним фондом зобов'язання щодо негайного перегляду цін не відповідає дійсності.

Як пояснили у Міненерго, Україна спільно з МВФ працює над дорожньою картою реформ енергетичного сектору, яку планують завершити до кінця 2026 року. Документ має аналітичний і стратегічний характер та визначає можливі напрями реформування галузі, а не встановлює нові тарифи.

У міністерстві також підкреслили, що під час попередніх переглядів програми співпраці з МВФ не було окремої вимоги щодо підвищення тарифів у період дії воєнного стану.

Коли можливі зміни у тарифній політиці

У Міненерго зазначили, що перед будь-яким переходом до ринкового ціноутворення має бути запроваджений механізм посиленого соціального захисту населення. Йдеться про розширення програми житлових субсидій та адресної підтримки найбільш вразливих категорій домогосподарств.

У відомстві наголосили, що саме ці інструменти мають запрацювати ще до можливого перегляду тарифної політики, щоб пом'якшити фінансове навантаження на громадян.

Водночас принципова позиція уряду залишається незмінною. У Міненерго заявили, що в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на газ та електроенергію, а повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану.

Раніше ми повідомляли, що питання комунальних тарифів залишається вельми актуальним для українців. Зокрема, вже у 2027 році ціни на послуги можуть почати зростати.