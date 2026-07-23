На який спосіб оплати за газ масово переходять українці

Станом на сьогодні клієнти Нафтогазу активно користуються застосунком "Куб" про що йдеться на сайті компанії.

У застосунку доступні такі функції:

передавати показання газового лічильника;

оплачувати платіжки – як за спожитий газ, так і за його доставку;

керувати кількома особовими рахунками в одному профілі одразу;

відстежувати споживання газу через дашборд та планувати витрати;

отримувати додаткову інформацію щодо енергоощадності та своєчасні нагадування щодо показань і оплат.

У лютому поточного року стало відомо – застосунок вельми популярний. Лише за місяць кількість особових рахунків, підключених у застосунку Куб, перевищила 1 мільйон.

А у березні кількість осіб зросла ще більше. Кількість особових рахунків у застосунку на початку весни 2026 року перевищила 3 мільйони.

Слід також додати, що для клієнтів компанії, наразі діє тариф 7,96 гривні за кубометр.

Що ще варто знати клієнтам Нафтогазу

Нагадаємо, що українці більше не можуть передати показники газових лічильників через чат-бот GASUA у Viber або Telegram. Зокрема, така функція більше не буде доступна взагалі.

Також українці можуть заощадити на оплаті газу. Це можливо, якщо сплатити послугу коштами з картки Національного кешбеку.