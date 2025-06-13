Египет останется без газа: Израиль остановил крупнейшее месторождение
- Израиль остановил добычу газа на месторождении "Левиафан" из-за напряженности с Ираном, что привело к проблемам с поставками газа в регионе.
- Остановка месторождения "Левиафан" уже сократила поставки газа в Египет, что может заставить страну перейти на закупку сжиженного природного газа.
Напряженность между Ираном и Израилем после недавней атаки приводит к проблемам с газоснабжением. Цены на газ тоже стремительно пошли вверх.
Почему Израиль остановил газовое месторождение
Министерство энергетики Израиля в пятницу, 13 июня, остановило добычу газа на крупнейшем месторождении страны "Левиафан", расположенном в море, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Месторождение временно прекратило работу из соображений безопасности, на фоне роста напряженности между Израилем и Ираном, сообщили в министерстве.
- Компания Energean Plc также приостановила добычу газа в Израиле по требованию министерства.
- В компании Chevron, которая эксплуатирует месторождение "Левиафан", отметили, что безопасность персонала и объектов из-за остановки не пострадала.
- В то же время добыча на месторождении Tamar, которым также руководит Chevron, пока не прекращали.
Важно! В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана, что привело к обострению между странами. Тегеран пообещал жестко ответить на эту атаку.
Как остановка месторождения повлияла на поставки газа
Остановка крупнейшего месторождения Израиля может повлиять на поставки газа в регионе. По данным источников издания, поставки газа в Египет уже сократились.
- Сбои в поставках газа происходят на фоне роста спроса в Египте, вызванного летней жарой. Страна получает израильский газ по трубопроводу.
- Если сокращение поставок из Израиля продлится долго, Каиру придется раньше начать закупку сжиженного природного газа (LNG), что еще больше усилит напряжение на глобальном рынке.
- В пятницу цены на газ в Европе уже выросли на 6,6%.
Стоит знать! Месторождение "Левиафан" расположено в восточной части Средиземного моря и обеспечивает газом внутренний рынок, а также Иорданию и Египет.