Египет останется без газа: Израиль остановил крупнейшее месторождение

Напряженность между Ираном и Израилем после недавней атаки приводит к проблемам с газоснабжением. Цены на газ тоже стремительно пошли вверх.

Почему Израиль остановил газовое месторождение

Министерство энергетики Израиля в пятницу, 13 июня, остановило добычу газа на крупнейшем месторождении страны "Левиафан", расположенном в море, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Месторождение временно прекратило работу из соображений безопасности, на фоне роста напряженности между Израилем и Ираном, сообщили в министерстве.

Компания Energean Plc также приостановила добычу газа в Израиле по требованию министерства.

В компании Chevron, которая эксплуатирует месторождение "Левиафан", отметили, что безопасность персонала и объектов из-за остановки не пострадала.

В то же время добыча на месторождении Tamar, которым также руководит Chevron, пока не прекращали.

Важно! В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана, что привело к обострению между странами. Тегеран пообещал жестко ответить на эту атаку.

Как остановка месторождения повлияла на поставки газа

Остановка крупнейшего месторождения Израиля может повлиять на поставки газа в регионе. По данным источников издания, поставки газа в Египет уже сократились.

Сбои в поставках газа происходят на фоне роста спроса в Египте, вызванного летней жарой. Страна получает израильский газ по трубопроводу.

Если сокращение поставок из Израиля продлится долго, Каиру придется раньше начать закупку сжиженного природного газа (LNG), что еще больше усилит напряжение на глобальном рынке.

В пятницу цены на газ в Европе уже выросли на 6,6%.

Стоит знать! Месторождение "Левиафан" расположено в восточной части Средиземного моря и обеспечивает газом внутренний рынок, а также Иорданию и Египет.