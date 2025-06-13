Чому Ізраїль зупинив газове родовище

Міністерство енергетики Ізраїлю у п’ятницю, 13 червня, зупинило видобуток газу на найбільшому родовищі країни "Левіафан", розташованому в морі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Родовище тимчасово припинило роботу з міркувань безпеки, на тлі зростання напруженості між Ізраїлем та Іраном, повідомили в міністерстві.

Компанія Energean Plc також призупинила видобуток газу в Ізраїлі на вимогу міністерства.

У компанії Chevron, яка експлуатує родовище "Левіафан", зазначили, що безпека персоналу та об'єктів через зупинку не постраждала.

Водночас видобуток на родовищі Tamar, яким також керує Chevron, поки не припиняли.

Важливо! У ніч на 13 червня Ізраїль завдав ударів по ядерних та військових об’єктах Ірану, що призвело до загострення між країнами. Тегеран пообіцяв жорстко відповісти на цю атаку.

Як зупинка родовища вплинула на постачання газу

Зупинка найбільшого родовища Ізраїлю може вплинути на постачання газу в регіоні. За даними джерел видання, постачання газу до Єгипту вже скоротилося.

Збої в постачанні газу відбуваються на тлі зростання попиту у Єгипті, спричиненого літньою спекою. Країна отримує ізраїльський газ по трубопроводу.

Якщо скорочення поставок з Ізраїлю триватиме довго, Каїру доведеться раніше розпочати закупівлю скрапленого природного газу (LNG), що ще більше посилить напруження на глобальному ринку.

У п’ятницю ціни на газ у Європі вже зросли на 6,6%.

Варто знати! Родовище "Левіафан" розташоване у східній частині Середземного моря й забезпечує газом внутрішній ринок, а також Йорданію та Єгипет.