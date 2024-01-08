Будут производить ядерное топливо: Великобритания инвестирует 300 миллионов фунтов в программу

Великобритания намерена инвестировать около 300 миллионов фунтов стерлингов в запуск высокотехнологичной программы производства ядерного топлива (HALEU) для своих реакторов. Это сделают, чтобы ослабить зависимость страны от российского ресурса.

Великобритания инвестирует в ядерную энергетику

В правительстве страны сообщили, что запуск программы HALEU позволит Великобритании самостоятельно экспортировать ядерное топливо и еще больше изолировать Россию от мира. Также целью проекта является увеличение поставок топлива для новых ядерных проектов в самой стране.

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Страна будет производить обогащенный уран, являющийся необходимым топливом для реакторов нового поколения. Это производство дополнительно создаст новые рабочие места и инвестиции в северо-западную Англию. Пока такой ресурс производится только Англией и Россией, по оценке МАГАТЭ его первый экспорт начнется с 2035 – 2040 года.

Великобритания подарила миру свою первую действующую атомную электростанцию, и теперь мы будем первой страной в Европе (вне России), которая будет производить современное ядерное топливо,

– написали в правительстве.

К 2050 году Великобритания планирует обеспечить до 24 гигаватт чистой и надежной атомной энергетики – то есть четверть потребностей всей страны.

Еще 11 декабря палата представителей США приняла закон, запрещающий странам импортировать уран из России для электростанций.

К слову, еще 10 миллионов фунтов стерлингов Великобритания выделит на развитие площадок для производства других передовых видов ядерного топлива.