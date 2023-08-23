Великобритания избавит Украину от ядерной зависимости от России

Пока Россия остается одним из крупнейших экспортеров ядерного топлива для стран Запада, поставляется сырье и в Украину. Правительство Великобритании решило помочь украинским предприятиям отказаться от кремлевских ресурсов.

Что будет с ядерной промышленностью Украины

Долгое время Украина напрямую зависела от российского сырья для ядерных предприятий. Однако, с начала полномасштабного вторжения, украинское правительство начало искать пути смены поставщика, чтобы не спонсировать Кремль. Договор о сотрудничестве Украина подписала с Великобританией.

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О помощи украинскому ядерному сектору заявил министр энергетики Великобритании Грант Шаппс. Он сообщил, что Украина получит кредитные гарантии в размере 225 миллионов евро, которые помогут ей избавиться от зависимости от российского ядерного топлива.

Участниками договора станут компании "Энергоатом" и британское экспортно-кредитное агентство "UK Export Finance". Шапс также отметил, что благодаря этой помощи произойдет укрепление энергетической безопасности Украины и ослабление позиций Путина.

Британский министр в рамках своего визита посетил электростанцию, которую россияне бомбили раньше. В настоящее время объект закрыт на ремонт.

Мир до сих пор спонсирует Россию

Ранее Британская разведка сообщала, что россияне будут атаковать украинские энергетические объекты этой зимой. В Украине правительство сообщило о подготовке к этому сценарию.

Несмотря на то, что большинство развитых государств открыто поддерживают Украину, они сохраняют торговые отношения с Россией в некоторых отраслях.

Бразилия и Турция активно закупают дешевое российское топливо. При этом Эрдоган открыто помогает Украине. Бразилия же сохраняет нейтралитет. США также закупают российское ядерное сырье. Франция и Венгрия не спешат отказываться от сотрудничества с "Росатомом".

Ядерный сектор – практически единственная отрасль, которая до сих пор остается без положенных санкций и приносит миллиарды долларов Кремлю.