Доллар колеблется на наличном рынке: где-то затишье по стоимости, а где-то оживление

В банках американская валюта за последние сутки не изменилась, только евро несущественно прибавило. В то же время в обменниках цена доллара выросла до 39 гривен при продаже.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 9 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 38,80 гривны (без изменений по сравнению с 8 апреля), а продажа – 39,30 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,20 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 42,85 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,24 гривны (+9 копеек), а продажа – 39,35 гривны (+5 копеек).

(+9 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают за 42,70 гривны (+5 копеек), а продают за 42,86 гривны (+1 копейка).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 39 гривен (+19 копеек), а продают – за 39,50 гривны (+22 копейки), по данным finance.ua.

(+19 копеек), а продают – за (+22 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,50 гривны (без изменений), а продажа – 43 гривны (без изменений).

Может ли доллар подорожать

Банкир Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что к концу прошлой недели средняя стоимость доллара опустилась до 39,2 – 39 39,25 гривны за доллар. А котировки на ВРУ во второй половине пятницы снизились до 38,80 – 38,85 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Примечательно, что в конце прошлой недели бизнес активно реализовывал накопленное отложенное предложение валюты. Поэтому НБУ не только продавал ее из резервов, но и покупал.

Как добавила Золотько, в ближайшие 7 дней после того, как курс укрепился на прошлой неделе, можно ожидать разворот тренда. Все из-за реализации импортерами отложенного спроса. Кроме того, наличный рынок будет тщательно следить за торгами на ВРУ и оперативно реагировать на курсовые изменения.

Стоимость наличного доллара в течение этой недели будет находиться в диапазоне 39 – 39,6 гривны за доллар,

– говорит банкир.