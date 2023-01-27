Япония и Нидерланды присоединятся к США в ограничении экспорта чипов в Китай

Токио и Гаага ведут переговоры по ограничению продаж передовой техники в Китай. Ожидается, что переговоры завершатся в пятницу в Вашингтоне.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, Япония и Нидерланды готовы присоединиться к США в ограничении доступа Китая к передовому полупроводниковому оборудованию, образовав мощный альянс, взорвавший амбиции Пекина по созданию собственного внутреннего производства микросхем.

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Представители США, Нидерландов и Японии намерены завершить переговоры о новом наборе ограничений на то, что можно поставлять китайским компаниям. Переговоры продолжались на поздний вечер четверга в Вашингтоне. Пока нет ни одного плана публичного объявления ограничений, которые, скорее всего, будут просто введены.

Какие именно санкции будут введены

Нидерланды расширят ограничения на ASML Holding NV, что не позволит ей продавать хотя бы некоторые из так называемых машин для глубокой ультрафиолетовой литографии, которые имеют решающее значение для производства некоторых типов передовых микросхем и без которых попытки наладить производственные линии могут быть невозможны. Япония установит аналогичные ограничения для Nikon Corp.

Именно в этих трех странах расположены важнейшие компании, производящие оборудование для производства микросхем, включая ASML, японскую Tokyo Electron Ltd. и американскую Applied Materials Inc.

Совместные усилия расширяют ограничения, обнародованные администрацией Байдена в октябре, которые были направлены на ограничение способности Китая производить собственные передовые полупроводники или покупать передовые чипы из-за рубежа, способствующие военным возможностям и возможностям искусственного интеллекта.

Американские производители оборудования жаловались, что односторонние действия администрации Байдена позволили зарубежным конкурентам продолжать работу на одном из крупнейших рынков для их продукции и взорвали цель ограничения военного прогресса Китая.

Китайские производители микросхем начали падение

Шанхайский Semiconductor Manufacturing International Corp. ослабла на 2,1%, в то время как Hua Hong Semiconductor Ltd. упала на 1,5%.

Кроме того, оффшорный юань Китая изменил предварительный прирост по отношению к доллару, ослабив на 0,1% до 6,7448 после отчета. Валюта выросла до сильнейшего уровня через две недели из-за признаков возобновления туризма и потребления во время новогодних праздников по лунному календарю. Уменьшение торговли также усилило движение на валютном рынке, когда материковые рынки закрыты.

Это делает следующую эскалацию американско-китайской технологической войны несколько более значимой и может немного ослабить настроения по поводу юаня в ближайшей перспективе,

- говорит Фиона Лим, валютный стратег Malayan Banking Berhard в Сингапуре.

Главный исполнительный директор ASML предупредил, что кампания в США может иметь непредвиденные последствия. 25 января генеральный директор Питер Веннинк заявил, что меры экспортного контроля под руководством США против Китая могут в конце концов подтолкнуть Пекин к успешному развитию собственных технологий в передовом оборудовании для производства микросхем.

Если они не могут получить эти машины, они будут разрабатывать их сами. Это займет время, но в конце концов они достигнут этого,

– сказал он в интервью Bloomberg News.

Напомним, в администрации Байдена заявили, что Китай поставлял России помощь У американских чиновников есть доказательства, что китайские компании продавали России нелетальное оборудование для использования в Украине.