Украина получила финансовую помощь от Японии в рамках кредита от G7

Япония предоставила Украине 3 миллиарда долларов в рамках инициативы G7 по кредиту на 50 миллиардов долларов. Погашение этой суммы будет происходить за счет доходов от замороженных российских активов.

Финансовая помощь в рамках кредита G7

Президент Украины провел встречу с новым министром иностранных дел Японии Такеши Иваей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Первый международный визит японского дипломата после формирования нового правительства был осуществлен в Украину.

Владимир Зеленский Президент Украины Спасибо за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за значительную финансовую и гуманитарную помощь со стороны Японии, в частности за передачу нового пакета помощи нашему энергосектору.

Также Зеленский выразил благодарность Японии за предоставление 3 миллиардов долларов в рамках решения G7 по кредиту на 50 миллиардов долларов.

Сотрудничество в секторе информационной безопасности

Во время своего визита Такеши Ивая также встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

По результатам переговоров Шмыгаль заявил об усилении сотрудничества между Украиной и Японией в сфере информационной безопасности. Стороны подписали соответствующее соглашение.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Особенно важной для нас является поддержка энергетического сектора. Спасибо за переданное энергетическое оборудование и рассчитываем на дальнейшую помощь. Другим ключевым направлением сотрудничества является гуманитарное разминирование. Поблагодарил за разминирующее оборудование и машины, а также профинансированное обучение специалистов ГСЧС. Обсудили также усиление санкций против агрессора

К слову! Шмыгаль отметил, что Япония остается одним из ведущих партнеров Украины, а общий объем ее помощи уже достиг 12,1 миллиарда долларов.