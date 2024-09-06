Какие изменения на рынке труда ожидаются в связи с внедрением экономического бронирования

В Минэкономики подтверждают, что правительство снова рассматривает идею экономического бронирования по критерию заработной платы. Прорабатываются несколько моделей, но окончательное решение будет зависеть от позиции руководства государства.

Какую схему бронирования могут внедрить и какие есть нюансы

Внедрить бронирование за деньги планируют уже в октябре-ноябре, поэтому на рынок труда ожидают определенные изменения. По мнению экспертов, экономическое бронирование прежде всего коснется "белых" компаний, которые работают в соответствии с требованиями действующего законодательства о труде. Но в любом случае стремительного ускорения выхода бизнеса из тени не будет.

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Директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов отметил, что в Украине на рынке труда все компании можно условно разделить на три вида:

"белые" с официальной зарплатой;

"серые", которые официально платят минималку, а остальные - в конверте;

"черные", которые работают без официального оформления работников и платят заработанное наличными.

В работе "черных" компаний экономическое бронирование ничего не изменит. С "серыми" компаниями все сложно: трудно сказать, готовы ли компании поднять официальные зарплаты с 8 до 35 тысяч гривен и при этом выплачивать втрое большие налоги. Поэтому, прежде всего закон об экономическом бронировании коснется "белых" компаний. Это банковский сектор, транснациональные международные корпорации, крупные отечественные компании с намеком на прозрачность,

– считает Михайлов.

Сегодня обсуждается сумма в 35 тысяч гривен, как минимально необходимая для экономического бронирования зарплата, - это зарплата выше средней, продолжает Михайлов. У кассира, кладовщика, грузчика таких зарплат нет. А вот у водителя, высококвалифицированного рабочего – вполне возможно. Поэтому новые законодательные изменения прежде всего коснутся востребованных специалистов и людей, которые работают не руками, а головой.

Важно В то же время эксперты не исключают, что в некоторых случаях высокие доходы могут быть только на бумаге. Например, руководитель может повысить зарплату до уровня, необходимого для бронирования от мобилизации, но при условии, что эти деньги сотрудник вернет компании или лично ему.

Директор консалтинговой компании TalentMatch и HR-эксперт Наталья Слинько не исключает, что сами сотрудники будут соглашаться доплачивать налоги со своей зарплаты, что "не дотягивает". Таким образом они будут недополучать часть зарплаты, но официально выйдут на больший уровень доходов и все же получат возможность быть забронированными.