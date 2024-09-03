Экономическое бронирование от мобилизации могут ввести уже в этом году, – Гетманцев

Уже до конца 2024 года в Украине могут ввести экономическое бронирование от мобилизации. Это очень сложный вопрос, поэтому так долго обсуждается.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Даниил Гетманцев отметил, что речь идет о социально чувствительном вопросе.

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Экономическое бронирование

Гетманцев объяснил, почему так долго продолжаются дискуссии об экономическом бронировании.

Потому что это сложное социально-политическое решение. Потому что такой подход разграничивает людей во время войны. Кроме того, есть вопрос восприятия этого решения военными, что очень важно в контексте демобилизации, которую мы не можем физически сделать. Это очень социально чувствительный вопрос,

– заявил нардеп.

По мнению Гетманцева, это один и самых сложных вопросов за 5 лет. Его невозможно решить так, чтобы были все довольны, убежден глава профильного комитета ВРУ.

"Много есть вопросов, которые нельзя так решить. Но этот вопрос невозможно решить так, чтобы не обострить социальные противоречия в стране", – отметил народный депутат.

Впрочем, на вопрос журналиста, реально ли ввести экономическое бронирование уже в этом году, Гетманцев ответил: "Да".

Также он озвучил, что, по подсчетам Минфина, ежемесячные поступления в госбюджет от экономического бронирования могут составлять около 8 миллиардов гривен.

Это с учетом того, что большинство военнообязанных, которые сегодня работают и получают зарплату менее чем 35 тысяч гривен, будут получать по 35 тысяч,

– добавил нардеп.

По мнению Гетманцева, критерий для бронирования в виде размера "белой" зарплаты должен быть. Речь идет о любом варианте бронирования – или по всей экономике, или по отдельным отраслям, как это сейчас делается.

Это будет способствовать детенизации и выведению зарплат из тени. И в этом контексте – это правильное решение,

– подчеркнул нардеп.

Гетманцев добавил, что, как и в случае с детенизацией, ресурс, на который можно рассчитывать для бюджета от экономического бронирования, "не является определенным". Ведь можно стопроцентно быть уверенным, что получишь эти деньги.

"Минфин посчитал 8 миллиардов гривен в месяц – ну дай Бог, чтобы они были", – сказал Гетманцев.