Кремль тянет на дно Беларусь: как события в России влияют на ее союзницу

Экономика России завершила первый квартал текущего года с сокращением. Однако Москва потянула за собой свою давнюю союзницу Беларусь.

Что происходит в Беларуси и при чем здесь Россия?

По итогам первого квартала этого года белорусская экономика сократилась на 0,4%, российская – на 0,3%, о чем сообщает Служба внешней разведки Украины.

Россия и Беларусь зашли в 2026 год с оптимистичными прогнозами:

Минск рассчитывал на рост на 2,8%;

Москва – на 1,3%.

Обратите внимание! Но первый квартал буквально разрушил эти ожидания.

Как Россия повлияла на экономическое состояние Беларуси?

Ситуацию значительно ухудшила борьба российских монетарных властей с уровнем инфляции. Центробанк России в свое время поднял учетную ставку. А из-за этого подорожали кредиты для бизнеса и промышленности.

Результат – торможение производства и в без того слабой экономике,

– отметили в разведке.

Но Беларусь тесно связана с российским рынком. Поэтому кризис она чувствует вместе с соседом.

Как пишут в СВР, амбициозный пятилетний план роста на 15% имеет теперь вид фикции. Кроме того, стране грозит стагфляция: экономика падает, а цены растут.

И это уже ощутимо для населения. В прошлом году польская продуктовая корзина была лишь на 8% дороже белорусской, тогда как еще несколько лет назад разрыв достигал 30%.

Если тенденция сохранится, то белорусские магазины могут стать дороже польских.

Показательно, что даже завершение войны не даст России быстрого восстановления – слишком глубокие структурные проблемы,

– добавили в СВРУ.

Но для Беларуси последствия могут оказаться более болезненными: пока Кремль "кормит" белорусскую экономику во время войны, после нее страна будет искать, "что оттуда взять".

Заметьте! Прежде всего Россия будет претендовать на человеческий капитал и долю белорусского рынка, вытесняя местный бизнес в пользу своего.

Напомним, что общая оценка международных экспертов однозначна: в 2026 году белорусская экономика будет оставаться уязвимой и структурно ограниченной. Согласно информации, она входит в фазу затяжного замедления.

Ключевыми факторами остаются:

санкционное давление;

ограниченный доступ к внешним рынкам капитала;

структурная зависимость от экономики России, как уже отмечалось выше.

Ни один из возможных сценариев не предусматривает полноценного восстановления. Об этом писали в СВРУ.

В то же время положительный сценарий является в основном теоретическим и маловероятным.

Важно! Следует также напомнить, что США сняли санкции против Белоруссии, в частности с банков и ключевых предприятий, среди них "Белорусская калийная компания" и "Беларуськалий". Об этом сообщали медиа страны в марте.

Какие есть еще новости по Беларуси?

Бизнес в Беларуси страдает из-за дефицита кадров. Более 85% компаний уже не могут закрыть вакансии. Минск движется к законодательному закреплению работников за конкретными предприятиями. Это советская практика, которая в современном мире сравнивают с принудительным трудом.

Белорусские нефтяные проекты в Сибири понесли убытки в 2025 году. Общая сумма составляет примерно 34 миллиона долларов. Это худший показатель за всю историю.

Журналист, аналитик-международник Александр Демченко объяснил в комментарии для 24 Канала, что Владимир Путин и Александр Лукашенко ненавидят друг друга. Именно поэтому Лукашенко "заигрывает с американцами", потому что ему нужны гарантии и поле для маневра. Лукашенко считает, что таким образом Путин не сможет на него давить.