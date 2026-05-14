Кремль тянет на дно Беларусь: как события в России влияют на ее союзницу
- Экономика Беларуси сократилась на 0,4% из-за тесной связи с российским рынком, где также наблюдается экономический спад.
- Кремль усиливает влияние на Беларусь, что может привести к вытеснению местного бизнеса и грозит стагфляцией в стране.
Экономика России завершила первый квартал текущего года с сокращением. Однако Москва потянула за собой свою давнюю союзницу Беларусь.
Что происходит в Беларуси и при чем здесь Россия?
По итогам первого квартала этого года белорусская экономика сократилась на 0,4%, российская – на 0,3%, о чем сообщает Служба внешней разведки Украины.
Россия и Беларусь зашли в 2026 год с оптимистичными прогнозами:
- Минск рассчитывал на рост на 2,8%;
- Москва – на 1,3%.
Обратите внимание! Но первый квартал буквально разрушил эти ожидания.
Как Россия повлияла на экономическое состояние Беларуси?
Ситуацию значительно ухудшила борьба российских монетарных властей с уровнем инфляции. Центробанк России в свое время поднял учетную ставку. А из-за этого подорожали кредиты для бизнеса и промышленности.
Результат – торможение производства и в без того слабой экономике,
– отметили в разведке.
Но Беларусь тесно связана с российским рынком. Поэтому кризис она чувствует вместе с соседом.
Как пишут в СВР, амбициозный пятилетний план роста на 15% имеет теперь вид фикции. Кроме того, стране грозит стагфляция: экономика падает, а цены растут.
И это уже ощутимо для населения. В прошлом году польская продуктовая корзина была лишь на 8% дороже белорусской, тогда как еще несколько лет назад разрыв достигал 30%.
Если тенденция сохранится, то белорусские магазины могут стать дороже польских.
Показательно, что даже завершение войны не даст России быстрого восстановления – слишком глубокие структурные проблемы,
– добавили в СВРУ.
Но для Беларуси последствия могут оказаться более болезненными: пока Кремль "кормит" белорусскую экономику во время войны, после нее страна будет искать, "что оттуда взять".
Заметьте! Прежде всего Россия будет претендовать на человеческий капитал и долю белорусского рынка, вытесняя местный бизнес в пользу своего.
Напомним, что общая оценка международных экспертов однозначна: в 2026 году белорусская экономика будет оставаться уязвимой и структурно ограниченной. Согласно информации, она входит в фазу затяжного замедления.
Ключевыми факторами остаются:
- санкционное давление;
- ограниченный доступ к внешним рынкам капитала;
- структурная зависимость от экономики России, как уже отмечалось выше.
Ни один из возможных сценариев не предусматривает полноценного восстановления. Об этом писали в СВРУ.
В то же время положительный сценарий является в основном теоретическим и маловероятным.
Важно! Следует также напомнить, что США сняли санкции против Белоруссии, в частности с банков и ключевых предприятий, среди них "Белорусская калийная компания" и "Беларуськалий". Об этом сообщали медиа страны в марте.
Какие есть еще новости по Беларуси?
Бизнес в Беларуси страдает из-за дефицита кадров. Более 85% компаний уже не могут закрыть вакансии. Минск движется к законодательному закреплению работников за конкретными предприятиями. Это советская практика, которая в современном мире сравнивают с принудительным трудом.
Белорусские нефтяные проекты в Сибири понесли убытки в 2025 году. Общая сумма составляет примерно 34 миллиона долларов. Это худший показатель за всю историю.
Журналист, аналитик-международник Александр Демченко объяснил в комментарии для 24 Канала, что Владимир Путин и Александр Лукашенко ненавидят друг друга. Именно поэтому Лукашенко "заигрывает с американцами", потому что ему нужны гарантии и поле для маневра. Лукашенко считает, что таким образом Путин не сможет на него давить.