Во Франции парламент отстранил премьер-министра и назначил ему преемника, на фоне этого в стране прошли массовые протесты. Сейчас внимание инвесторов сосредоточено на основном индикаторе состояния экономики – первом из серии обновлений кредитных рейтингов.

Что происходит в экономике Франции?

Как предупреждают экономисты, возможное снижение кредитного рейтинга Франции может повлечь косвенные последствия для стоимости заимствований страны, которая измеряется доходностью государственных облигаций, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Это означает, что государству может дороже обходится обслуживание своего долга. Из трех крупнейших рейтинговых агентств первым свой обзор представит Fitch – в пятницу, 12 сентября.

Интересно! Moody's обнародует свой рейтинг 24 октября, а Standard & Poor's 28 ноября.

Как отмечается, среди аналитиков растет беспокойство долговым бременем Франции.

После того как прошлым летом парламентские выборы не обеспечили большинства ни одной партии или блока, два правительства ушли в отставку из-за споров по бюджету, что только усилило сомнения в устойчивости финансовой системы страны.

Важно! Дефицит бюджета Франции в 2024 году достиг 5,8% ВВП. Это самый высокий показатель в еврозоне.

Сейчас возникают вопросы о том, как будет действовать новый премьер-министр Себастьен Лекорню и будет ли он придерживаться предложений предшественника Франсуа Байру по сокращению расходов и увеличению налогов на 44 миллиарда евро.

Меры по экономии во Франции включают;

отмену двух государственных праздников;

замораживание пенсий и социальных выплат;

сокращение финансирования местных органов власти.

Тем временем рейтинговые агентства взвешивают, сохранять ли нынешнюю оценку, или пересмотреть ее. Ранее они присвоили Франции негативный прогноз, но оставили рейтинг на уровне "двойного А", что указывает на низкий кредитный риск и позволяет стране оставаться в инвестиционной категории.

Если Франция действительно потеряет желаемый рейтинг АА, это будет иметь серьезные последствия для институциональных инвесторов,

– заявил главный экономист по Европе в Jefferies Мохит Кумар.

По его словам, французский долг пользуется большим спросом у инвесторов, особенно из Азии, однако многие из них придерживаются жестких правил и работают только с бумагами категории "двойного

Наиболее неблагоприятным сценарием станет сочетание затяжной политической нестабильности – дольше трех-шести месяцев – и снижение рейтингов,

– добавил Кумар.

Почему снижение кредитного рейтинга вредит экономике?

Рост продаж облигаций на рынке приводит к увеличению их доходности (выплат инвесторам), что запускает цепную реакцию: обслуживание долга дорожает, а финансирование экономического роста становится сложнее.

Примечательно! На этой неделе доходность французских двухлетних, десятилетних и тридцатилетних облигаций оставалась относительно стабильной и ниже исторических максимумов, поскольку многие политические события уже были учтены рынком.

В Deutsche Bank считают, что риск снижения рейтинга уже частично отражен в ценах. Аналитики отмечаются, что пересмотр может пройти "почти безболезненно".

Переход на уровень А сам по себе вряд ли приведет к массовым продажам, если его проведет только одно агентство,

– добавили в Deutsche Bank.

Однако аналитики предупредили, что фон остается "неблагоприятным" – с учетом высокого дефицита, политической неопределенности и необходимости бюджетной консолидации.

Главный экономист Forvis Mazars Джордж Лагариас подчеркнул, что Европейский центральный банк обеспечивает определенную защиту от кризиса, который мог бы перекинуться на всю еврозону.

Мы не ждем катастрофического сценария на рынке, поскольку ЕЦБ во главе с бывшим министром финансов Франции, скорее всего, вмешается для поддержки спроса, если он упадет, а доходность резко возрастет. Однако, только ЕЦБ не сможет решить все проблемы французской экономики. Вскоре правительству, вероятно, придется прибегнуть к непопулярным мерам жесткой экономии и заняться дефицитом пенсионной системы.

– сказал он.

Что стоит знать о событиях во Франции?