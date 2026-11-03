Экономика Гонконга бьет рекорды: как бум искусственного интеллекта спасает рынок

Глобальный технологический бум продолжает перекраивать финансовую карту мира, создавая новые источники сверхприбыли. Один из ключевых азиатских рынков неожиданно для аналитиков продемонстрировал невиданный за последние годы скачок.

Что произошло с рынком и чьи прогнозы не оправдались

В третьем квартале валовой внутренний продукт Гонконга вырос на 5,2% в годовом исчислении, значительно превзойдя ожидания экспертов. За первые девять месяцев 2026 года экономика выросла на 5,1%, что стало самым быстрым темпом за последние пять лет, о чем свидетельствуют предварительные данные Департамента переписи и статистики, передает Bloomberg. Медианный прогноз экономистов предполагал гораздо более скромные 3,7%.

Главным драйвером такого стремительного роста стал резкий всплеск экспорта, который подпитывается глобальным спросом на электронику на фоне суперцикла искусственного интеллекта. Кроме того, восстановление рынка недвижимости и масштабные инфраструктурные проекты, в частности развитие Северной метрополии, стимулируют внутреннее потребление и инвестиции.

Экономические перспективы остаются позитивными, поскольку текущие данные указывают на устойчивую динамику роста,

– отметил представитель правительства, указав на стабильные инвестиции в сферу ИИ и туризм.

Какие последствия это будет иметь для глобального рынка и стратегии Китая

Для мировых инвесторов это означает, что Гонконг прочно удерживает статус ключевого транзитного узла и ворот на китайский рынок. Правительство города уже повысило свой годовой прогноз роста ВВП на 2026 год до 3,5–4,5%. Финансовый секретарь Пол Чан подчеркнул, что официальные прогнозы могут быть пересмотрены в сторону еще большего роста, поскольку инвестиции продолжают поступать.

Стоит напомнить, что в последние годы Гонконг сталкивался с экономическими вызовами из-за геополитической напряженности и оттока капитала. Однако сейчас центральные власти Китая демонстрируют максимальную поддержку этому региону. Вице-премьер КНР Хэ Лифэн во время Глобального саммита финансовых лидеров четко заявил, что развитие города остается "ключевой стратегией для Китая". Пекин обещает и в дальнейшем гарантировать свободную и открытую экономическую среду в Гонконге, стремясь сохранить его привлекательность для международного капитала.

Ранее мы писали, что в этом году закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции (кроме сои) упали до семилетнего минимума. Несмотря на майское соглашение с Белым домом о ежегодном импорте на сумму 17 миллиардов долларов, с января по сентябрь Пекин закупил товаров лишь на 7,2 миллиарда долларов.