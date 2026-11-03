Економіка Гонконгу б'є рекорди: як бум штучного інтелекту рятує ринок

Що сталося з ринком та чиї прогнози були побиті

У третьому кварталі валовий внутрішній продукт Гонконгу зріс на 5,2% у річному вимірі, значно перевершивши очікування експертів. За перші дев'ять місяців 2026 року економіка розширилася на 5,1%, що стало найшвидшим темпом за останні п'ять років, про що свідчать попередні дані Департаменту перепису та статистики, передає Bloomberg. Медіанний прогноз економістів передбачав значно скромніші 3,7%.

Adv

популярні відео

Головним драйвером такого стрімкого підйому став різкий сплеск експорту, який живиться глобальним попитом на електроніку на тлі суперциклу штучного інтелекту. Крім того, відновлення ринку нерухомості та масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема розбудова Північної метрополії, стимулюють внутрішнє споживання та інвестиції.

Економічні перспективи залишаються позитивними, оскільки поточні дані вказують на стійку динаміку зростання– зазначив речник уряду, вказуючи на стабільні вливання у сферу ШІ та туризм.

Реклама

Які наслідки це матиме для глобального ринку та стратегії Китаю

Для світових інвесторів це означає, що Гонконг міцно утримує статус ключового транзитного вузла та воріт до китайського ринку. Уряд міста вже підвищив свій річний прогноз зростання ВВП на 2026 рік до 3,5 – 4,5%. Фінансовий секретар Пол Чан наголосив, що офіційні очікування можуть бути переглянуті в бік ще більшого збільшення, адже інвестиції продовжують надходити.

Варто нагадати, що останніми роками Гонконг стикався з економічними викликами через геополітичну напруженість та відтік капіталу. Проте зараз центральна влада Китаю демонструє максимальну підтримку цьому регіону. Віцепрем'єр КНР Хе Ліфен під час Глобального саміту фінансових лідерів чітко заявив, що розвиток міста залишається "ключовою стратегією для Китаю". Пекін обіцяє й надалі гарантувати вільне та відкрите економічне середовище в Гонконзі, намагаючись зберегти його привабливість для міжнародного капіталу.

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Раніше ми писали, що цьогоріч закупівлі Китаєм американської сільськогосподарської продукції (окрім сої) впали до семирічного мінімуму. Попри травневу угоду з Білим домом про щорічний імпорт на суму 17 мільярдів доларів, з січня по вересень Пекін придбав товарів лише на 7,2 мільярда доларів.