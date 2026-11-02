Торгова угода США та Китаю: чому Пекін зриває закупівлі на 17 мільярдів

Чому багатомільярдна угода опинилася на межі зриву та як це впливає на американських фермерів та політику

Цьогоріч закупівлі Китаєм американської сільськогосподарської продукції (окрім сої) впали до семирічного мінімуму. Попри травневу угоду з Білим домом про щорічний імпорт на суму 17 мільярдів доларів, з січня по вересень Пекін придбав товарів лише на 7,2 мільярда доларів, про що пише Reuters.

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Млявий попит з боку Китаю викликає серйозне розчарування серед аграріїв США, які зараз потерпають від високих цін на пальне. Ця ситуація грає на руку демократам, які намагаються переманити виборців у Республіканської партії Дональда Трампа напередодні проміжних виборів, що відбудуться вже цього вівторка. "Наші виробники - патріоти, але зерносховища переповнені, і є величезне бажання торгувати", - зазначив Тім Ласт, виконавчий директор галузевої групи National Sorghum Producers.

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Хто витісняє США з китайського ринку

Навіть якщо Пекін активізує закупівлі, виконати план буде вкрай складно через жорстку глобальну конкуренцію та слабкий внутрішній попит. Наприклад, американське сорго, експорт якого у 2021 році сягав 2,1 мільярда доларів, тепер програє конкуренцію Бразилії. Ця країна отримала доступ на ринок у вересні 2025 року і вже відвантажила до Китаю 1,7 мільйона тонн продукції.

Схожа ситуація спостерігається і на ринку м'яса. У Китаї зараз фіксується надлишок власної свинини та курятини, тоді як американська яловичина залишається занадто дорогою через скорочення поголів'я у США. Крім того, близько половини американських підприємств із забою великої рогатої худоби досі не мають права експортувати продукцію до КНР через жорсткі регуляторні бар'єри.

Зверніть увагу! У травні 2026 року Білий дім оголосив, що Пекін погодився купувати американські сільськогосподарські товари на 17 мільярдів доларів щорічно. Ці закупівлі мали стати доповненням до зобов'язань щодо імпорту сої, які Китай взяв на себе ще в жовтні минулого року. Проте досі залишається незрозумілим, чи порушує Пекін умови угоди, адже адміністрація США не уточнила, з якого саме моменту починається відлік для виконання цих фінансових зобов'язань. Аналітики компанії Sitonia Consulting підкреслюють, що досягти цільового показника без прямого втручання китайських державних компаній буде практично неможливо.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Раніше ми писали, що активність китайських заводів почала зростати значно повільніше, а кількість нових експортних замовлень впала до тримісячного мінімуму. Індекс ділової активності (PMI) від RatingDog у вересні знизився до 52 пунктів порівняно з 52,1 у попередньому місяці.