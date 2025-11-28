Трамп просчитался: экономика Индии удивляет ростом, несмотря на "карательные" пошлины

Экономика Индии выросла быстрее всего за последние шесть кварталов. Несмотря на жесткие тарифы президента США Дональда Трампа, введенные за покупку российской нефти, она демонстрирует рекордные показатели.

Как выросла экономика Индии?

По данным Министерства статистики Индии, валовой внутренний продукт (ВВП) период с июля по август вырос на 8,2% в годовом измерении, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Темпы роста ВВП Индии превысили все прогнозы экономистов:

Аналитики Bloomberg ожидали рост в 7,4%.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 7,3% за квартал.

Заметим, что кварталом ранее экономика Индии показала темпы роста на 7,8%.

В частности, существенно выросло в прошлом квартале частное потребление, которое формирует почти 60% ВВП страны.

Кроме роста потребления, значительную часть общего подъема обеспечил производственный сектор, который вырос на 9,1% в годовом измерении.

Результат значительно лучше, чем ожидалось, благодаря сильным показателям в производстве и сфере услуг,

– отметила экономистка GlobalData.TS Lombard Шумита Девешвар.

Стоит знать! Это первые задокументированные данные, которые демонстрируют реальное положение в экономике Индии после введения США 50% тарифов на импорт индийских товаров.

Почему экономика Индии растет?

После введения тарифов США, связанных с закупкой российской нефти, правительство Индии приняло срочные меры, чтобы компенсировать слабый внешний спрос и смягчить последствия таможенного удара.

В сентябре ввели масштабное снижение налогов, чтобы активизировать потребление накануне праздничного сезона, пишет Reuters. Это дало стимул внутреннему спросу и экономике в целом.

Кроме того, Нью-Дели приняли решение выделить 450,6 миллиарда рупий (около 5,1 миллиарда долларов) на поддержку экспортеров, чтобы помочь им повысить конкурентоспособность и выйти на новые рынки сбыта.

Вместе с тем индийские аналитики предупреждают, что в течение следующих кварталов экономический импульс, вероятно, ослабнет.

Заметьте! Экспортеры уже предупреждают, что экспорт уже замедляется, поскольку торговые переговоры с США так и не завершены. А праздничный всплеск потребления скоро пойдет на спад.

Какие пошлины ввели США против Индии?