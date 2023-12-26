Экономика Китая займет ведущее место в мире, а экономика Великобритании — в ЕС

Экономические консультанты ожидают, что к 2037 году Китай опередит США как величайшую экономику мира благодаря удвоению ВВП. Великобритания же станет первой экономикой среди крупных стран Европы, уменьшая разницу с Германией и увеличивая свой отрыв от Франции.

Экономика Великобритании

Центр экономических и деловых исследований предполагает, что рост ВВП в Великобритании будет составлять от 1,6% до 1,8% в течение периода до 2038 года, помогая ей сохранить позицию шестой крупнейшей экономики в мире.

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Прогнозы также предполагают, что Великобритания справится с проблемами, которые ее беспокоили в последние годы, такие как Brexit, пандемия и растущая инфляция.

Экономика Великобритании была ограничена слабым ростом производительности со времен финансового кризиса, и в последние годы возникли проблемы с объемом рабочей силы. Это привело к более пессимистической точки зрения Банка Англии на перспективы роста Великобритании в последующие годы.

Для сравнения, Франция с большим правительственным сектором и высокими налогами будет менее активно развиваться, чем Британия. В Германии замедление производства поможет Великобритании снизить разрыв между ними.

Традиционный статус Лондона как центра финансовых и консультационных услуг, а также широкая мощность сектора услуг в Великобритании будет способствовать росту Великобритании.

Экономика Китая сдвинет США

Ожидается, что уже к 2037 году Китай опередит США как величайшую экономику мира с удвоением мирового ВВП.

К 2038 году Италия выйдет из 10 крупнейших экономик мира по размеру, ее заменит Южная Корея. США и Германия опустятся в рейтинге. А Индия и Бразилия — две развивающиеся экономики с большим населением — поднимутся в ТОП-10.

10 крупнейших экономик мира к 2038 году разместятся в рейтинге следующим образом: