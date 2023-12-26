Економіка Великої Британії

Центр економічних і ділових досліджень передбачає, що зростання ВВП у Великій Британії становитиме від 1,6% до 1,8% протягом періоду до 2038 року, допомагаючи їй зберегти позицію шостої найбільшої економіки у світі.

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Прогнози також передбачають, що Велика Британія подолає проблеми, які її турбували в останні роки, такі як Brexit, пандемія і зростаюча інфляція.

Економіка Великої Британії була обмежена слабким зростанням продуктивності з часів фінансової кризи, і в останні роки виникли проблеми з обсягом робочої сили. Це призвело до більш песимістичного погляду Банку Англії на перспективи зростання Великобританії в наступні роки.

Для порівняння, Франція, з великим урядовим сектором та високими податками, буде менш активно розвиватися, ніж Британія. У Німеччині сповільнення виробництва допоможе Великій Британії зменшити розрив між ними.

Традиційний статус Лондона як центру фінансових і консультаційних послуг, а також широка потужність сектору послуг у Великобританії сприятимуть зростанню Великобританії.

Економіка Китаю посуне США

Очікується, що вже до 2037 році Китай випередить США як найбільшу економіку світу з подвоєнням світового ВВП.

До 2038 року Італія вийде з 10 найбільших економік світу за розміром, її замінить Південна Корея. США та Німеччина опустяться в рейтингу. А Індія та Бразилія — дві економіки, що розвиваються, з великим населенням, — піднімуться в ТОП-10.

10 найбільших економік світу до 2038 року розташуються в рейтингу наступним чином: