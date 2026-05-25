Экономика Китая "тормозит" – это может обернуться новыми торговыми войнами

Китайская экономика теряет темп быстрее, чем ожидали даже осторожные аналитики. В частности, в апреле в стране замедлилось промышленное производство, почти остановился рост розничных продаж, а внутренний авторынок снова просел.

Как это может привести к торговым столкновениям?

На этом фоне Пекин может все активнее искать выход через экспорт, компенсируя слабый спрос внутри страны внешними рынками. Однако именно это рискует усилить напряжение с США и ЕС и запустить новую волну торговых конфликтов. Детали объяснили в Службе внешней разведки Украины в понедельник, 25 мая.

Апрельские данные Национального бюро статистики Китая указывают на дальнейшее охлаждение экономики страны. Промышленное производство выросло лишь на 4,1% в годовом измерении против 5,7% в марте – это самый слабый показатель с июля 2023 года.

Розничные продажи почти остановились, добавив лишь 0,2% после 1,7% месяцем ранее. В то же время ослабевает и внутренний спрос на автомобили: продажи обвалились на 21,6%, и это уже седьмой месяц подряд в минусе. Кроме того, на 1,6% сократились капинвестиции.

Такой "провал" объясняют тремя структурными проблемами.

Энергетический фактор. Конфликт на Ближнем Востоке и блокирование Ормузского пролива нарушили логистику нефтяных поставок. Из-за этого китайские НПЗ, в частности государственные, были вынуждены сокращать объемы переработки. Для страны, которая критически зависит от импортного сырья, это прямой удар по промышленности.

Кризис на рынке недвижимости. Девелоперы остаются перегруженными долгами, цены на жилье падают, а строительство замедляется. В то же время местные бюджеты, которые годами в значительной степени зависели от продажи земли, сталкиваются с финансовыми проблемами. "Недвижимость долго была локомотивом китайского роста, но теперь она тормоз", – отметили в разведке.

Слабый внутренний спрос. Китайские домохозяйства все активнее экономят и не спешат брать новые кредиты. Это ударяет по продажам автомобилей, жилья и других товаров длительного пользования.

Правда, власть реагирует на экономическое замедление не так, как этого ожидал рынок. Новый принятый в марте 5-летний план делает ставку прежде всего на энергетическую безопасность и технологическую независимость, а не на масштабное стимулирование потребления.

Интересно, что Пекин якобы сознательно избегает возвращения к кредитно-строительной модели поддержки экономики, которая в прошлом привела к стремительному накоплению долгов.

Цена такой сдержанности – торговая агрессия вовне. Если внутренний спрос слабый, а стимулировать его Пекин не спешит, единственный вариант, что остается, это компенсировать спад через экспорт,

– объясняют в разведке.

Поэтому Китай будет поддерживать производителей и пытаться активнее продвигать свои товары на внешних рынках, а США и ЕС уже рассматривают избыточные производственные мощности азиатской страны как потенциальную угрозу для собственной промышленности. "Новые торговые конфликты в этом сценарии – вопрос времени", – резюмировали аналитики.

К слову, недавно Дональд Трамп посетил Си Цзиньпина. СМИ предполагали, что на самом деле лидеры хотели выявить слабые места друг друга в рамках подготовки к длительной экономической войне. Пекин пытается противодействовать американцам, цель которых якобы заключается в торможении роста китайской экономики и технологического прогресса.