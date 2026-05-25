Экономика Китая "тормозит" – это может обернуться новыми торговыми войнами
Китайская экономика теряет темп быстрее, чем ожидали даже осторожные аналитики. В частности, в апреле в стране замедлилось промышленное производство, почти остановился рост розничных продаж, а внутренний авторынок снова просел.
Как это может привести к торговым столкновениям?
На этом фоне Пекин может все активнее искать выход через экспорт, компенсируя слабый спрос внутри страны внешними рынками. Однако именно это рискует усилить напряжение с США и ЕС и запустить новую волну торговых конфликтов. Детали объяснили в Службе внешней разведки Украины в понедельник, 25 мая.
Апрельские данные Национального бюро статистики Китая указывают на дальнейшее охлаждение экономики страны. Промышленное производство выросло лишь на 4,1% в годовом измерении против 5,7% в марте – это самый слабый показатель с июля 2023 года.
Розничные продажи почти остановились, добавив лишь 0,2% после 1,7% месяцем ранее. В то же время ослабевает и внутренний спрос на автомобили: продажи обвалились на 21,6%, и это уже седьмой месяц подряд в минусе. Кроме того, на 1,6% сократились капинвестиции.
Такой "провал" объясняют тремя структурными проблемами.
- Энергетический фактор. Конфликт на Ближнем Востоке и блокирование Ормузского пролива нарушили логистику нефтяных поставок. Из-за этого китайские НПЗ, в частности государственные, были вынуждены сокращать объемы переработки. Для страны, которая критически зависит от импортного сырья, это прямой удар по промышленности.
- Кризис на рынке недвижимости. Девелоперы остаются перегруженными долгами, цены на жилье падают, а строительство замедляется. В то же время местные бюджеты, которые годами в значительной степени зависели от продажи земли, сталкиваются с финансовыми проблемами. "Недвижимость долго была локомотивом китайского роста, но теперь она тормоз", – отметили в разведке.
- Слабый внутренний спрос. Китайские домохозяйства все активнее экономят и не спешат брать новые кредиты. Это ударяет по продажам автомобилей, жилья и других товаров длительного пользования.
Правда, власть реагирует на экономическое замедление не так, как этого ожидал рынок. Новый принятый в марте 5-летний план делает ставку прежде всего на энергетическую безопасность и технологическую независимость, а не на масштабное стимулирование потребления.
Интересно, что Пекин якобы сознательно избегает возвращения к кредитно-строительной модели поддержки экономики, которая в прошлом привела к стремительному накоплению долгов.
Цена такой сдержанности – торговая агрессия вовне. Если внутренний спрос слабый, а стимулировать его Пекин не спешит, единственный вариант, что остается, это компенсировать спад через экспорт,
– объясняют в разведке.
Поэтому Китай будет поддерживать производителей и пытаться активнее продвигать свои товары на внешних рынках, а США и ЕС уже рассматривают избыточные производственные мощности азиатской страны как потенциальную угрозу для собственной промышленности. "Новые торговые конфликты в этом сценарии – вопрос времени", – резюмировали аналитики.
К слову, недавно Дональд Трамп посетил Си Цзиньпина. СМИ предполагали, что на самом деле лидеры хотели выявить слабые места друг друга в рамках подготовки к длительной экономической войне. Пекин пытается противодействовать американцам, цель которых якобы заключается в торможении роста китайской экономики и технологического прогресса.