Какова ситуация между Китаем и США?

О том, чего ожидают от встречи президентов, пишет The New York Times.

Смотрите также Урсулу фон дер Ляйен считают "слишком влиятельной": как это тормозит экономику ЕС

На этой неделе, с 13 по 15 мая, у президента США Дональда Трампа запланирован визит в Китай. Как отмечает издание, основная цель встречи лидеров двух стран – мир и стабильность.

В то же время в материале издания отмечается, что под дипломатическими вопросами Трамп и Си Цзиньпин скрывают нечто более серьезное. Например, подготовку к длительной экономической войне. Перед этим соперники хотят выявить самые слабые места друг друга.

Китай все четче сигнализирует о том, что он готов ко всему. Мы стоим на грани гораздо более частого или более широкого применения Китаем контрмер против санкций США,

– отметил Эндрю Гилхолм, эксперт по вопросам Китая консалтинговой фирмы Control Risks.

В частности страна Си Цзиньпина заблокировала для компании Meta возможность покупки стартапа в области ИИ, которое основали именно в Китае. Также там кодифицировали правила на наказание иностранных предприятий, которые следуют указаниям Запада по выходу из китайского рынка.

По оценкам издания, это может свидетельствовать о том, что Пекин создает свою широкую кампанию на противодействие Вашингтона. У последнего целью – ограничение китайской экономики и торможение технологического прогресса в стране соперника.

В издании отмечают, что за последний год и США, и Китай усилили экономическое давление. Ведь появились высокие пошлины, ограничения по поставкам или покупке новых технологий, санкции против крупных промышленных предприятий.

Поэтому, вероятнее всего, что нынешняя встреча лидеров будет направлена на договоренность по экономическому противостоянию. Президентам или удастся договориться о действиях, которые не будут способствовать большему обострению. Или же наоборот – встреча может стать так называемой отправной точкой.

Известно, что эту встречу уже считают решающим моментом, к которому шли десятилетия. И даже при первой каденции Трампа, глава Белого дома уже тогда отмечал, что конфронтация между странами по технологиям и торговле – неизбежна.

Основная причина беспокойства в том, что Китай и США используют экономики стран как регуляторные режимы. То есть может случиться так, что Трамп и Си Цзиньпин втянут в конфликт другие страны и их бизнесы. И даже сейчас лидеры рынков и эксперты отмечают, что оба государства ведут борьбу за первенство, заставляют выбирать только одну сторону: или Китай, или США.

Что известно об экономике США?

У Financial Times ранее писали, что 58% избирателей США не одобряют экономическую политику Трампа. Американцы не довольны войной в Иране, высокими тарифами и ценами. Основные проблемы – инфляция и уровень жизни. В сферах занятости и экономики более 50% респондентов тоже не поддерживают Трампа. И еще 55% американцев считают введенные пошлины при президентстве Трампа такими, что нанесли вред стране.

В то же время эксперты прогнозируют, что нынешние события могут привести к экономическому кризису. Но он не повлияет на весь мир, а затронет только Америку. От этого мир может даже выиграть. Такое мнение высказал Питер Шифф президент брокерской компании Euro Pacific Capital, исследователь в Институте имени Людвига фон Мизеса, пишет УНИАН.

Так, "философ либеральной экономики" предсказывает для США кризис даже более серьезный, чем в 2008 году.

Мир сейчас буквально "вытягивает ковер из-под ног" США. Доллар терпит крах. Его заменит золото. Центральные банки скупают золото и избавляются от долларов. Мы снова идем к экономическому кризису – такому, что на его фоне финансовый кризис 2008 года будет выглядеть как воскресная школа. "Пузырь" – в долларе. "Пузырь" – в экономике США. Золото и серебро предупреждают о значительно более глубоком кризисе, который может ударить или в конце этого года, или уже в следующем. Мы движемся к кризису доллара США,

– объяснял Шифф.

В то же время украинский экономический эксперт Ярослав Романчук той же австрийской школы экономики и президент Международного института свободы, который лично знаком с Питером Шиффом отмечает, что Шифф может немного спекулировать или заигрываться на прогнозах. Но все же глобально он оказывается правым.

Правда, стоит учитывать, что об инвестициях эксперт делает прогнозы на 10 – 30 лет. Однако Романчук уверяет, что это не влияет на результат, ведь ожидания оказываются точными.

Что еще известно о политике Трампа?

Корреспондент FoxNews Джон Робертс в своей заметке в сети X заявил, что Трамп намерен присоединить Венесуэлу к США и сделать ее 51-м штатом. Такие "мысли" Трампа появляются в прессе не впервые. Известно также, что сейчас вице-президент Венесуэлы Делси Родригес "хорошо справляется" со своими обязанностями, потому что сотрудничает с США.

В частности, в комментарии для 24 Канала основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко отмечал, что после конфликта с Ираном США могут перевести внимание на Кубу. Именно там по словам эксперта, может произойти смена политического режима.

"Нынешняя внешняя политика США может поглотить Кубу через месяц или два, или полгода. Им не надо искать для этого удобного момента. Сейчас идет большая операция по Ирану, есть незавершенные процессы в Венесуэле, поэтому распылять силы на многие кейсы нецелесообразно", – пояснил Корниенко.

Эксперт добавил, что как только конфликт в Иране исчерпает себя, Америка найдет другую точку для "решительных действий".