Яка ситуація між Китаєм та США?

Про те, чого очікують від зустрічі президентів, пише The New York Times.

Цього тижня, з 13 до 15 травня, у президента США Дональда Трампа запланований візит до Китаю. Як зазначає видання, основна мета зустрічі лідерів двох країн – мир і стабільність.

Водночас у матеріалі видання зазначається, що під дипломатичними питаннями Трамп і Сі Цзіньпін приховують щось більш серйозне. Наприклад, підготовку до тривалої економічної війни. Перед цим суперники хочуть виявити найслабші місця один одного.

Китай дедалі чіткіше сигналізує про те, що він готовий до всього. Ми стоїмо на межі набагато частішого або більш широкого застосування Китаєм контрзаходів проти санкцій США,

– зазначив Ендрю Гілхолм, експерт з питань Китаю консалтингової фірми Control Risks.

Зокрема країна Сі Цзіньпіна заблокувала для компанії Meta можливість купівлі стартапу в галузі ШІ, яке заснували саме в Китаї. Також там кодифікували правила на покарання іноземних підприємств, які дотримують вказівок Заходу щодо виходу з китайського ринку.

За оцінками видання, це може свідчити про те, що Пекін створює свою широку кампанію на протидію Вашингтона. В останнього на меті – обмеження китайської економіки та гальмування технологічного прогресу в країні суперника.

У виданні наголошують, що за останній рік і США, і Китай посилили економічний тиск. Адже з'явилися високі мита, обмеження щодо постачань чи купівлі нових технологій, санкції проти великих промислових підприємств.

Тож, найімовірніше, що нинішня зустріч лідерів буде спрямована на домовленість щодо економічного протистояння. Президентам або вдасться домовитись про дії, які не сприятимуть більшому загостренню. Або ж навпаки – зустріч може стати так званою відправною точкою.

Відомо, що цю зустріч уже вважають вирішальним моментом, до якого йшли десятиліття. І навіть за першої каденції Трампа, очільник Білого дому вже тоді зазначав, що конфронтація між країнами щодо технологій та торгівлі – неминуча.

Основна причина занепокоєнь у тому, що Китай і США використовують економіки країн як регуляторні режими. Тобто може статися так, що Трамп і Сі Цзіньпін втягнуть у конфлікт інші країни та їхні бізнеси. І навіть зараз лідери ринків та експерти зазначають, що обидві держави ведуть боротьбу за першість, змушують обирати лише одну сторону: або Китай, або США.

Що відомо про економіку США?

У Financial Times раніше писали, що 58% виборців США не схвалюють економічну політику Трампа. Американці не задоволені війною в Ірані, високими тарифами й цінами. Основні проблеми – інфляція та рівень життя. У сферах зайнятості та економіки понад 50% респондентів теж не підтримують Трампа. І ще 55% американців вважають введені мита за президентства Трампа такими, що завдали шкоди країні.

Водночас експерти прогнозують, що нинішні події можуть призвести до економічної кризи. Але вона не вплине на весь світ, а зачепить лише Америку. Від цього світ може навіть виграти. Таку думку висловив Пітер Шифф президент брокерської компанії Euro Pacific Capital, дослідник в Інституті імені Людвіга фон Мізеса, пише УНІАН.

Так, "філософ ліберальної економіки" пророкує для США кризу навіть серйознішу, ніж у 2008 році.

Світ нині буквально "витягує килим з-під ніг" США. Долар зазнає краху. Його замінить золото. Центральні банки скуповують золото й позбуваються доларів. Ми знову прямуємо до економічної кризи – такої, що на її тлі фінансова криза 2008 року виглядатиме як недільна школа. "Бульбашка" – в доларі. "Бульбашка" – в економіці США. Золото і срібло попереджають про значно глибшу кризу, яка може вдарити або наприкінці цього року, або вже наступного. Ми рухаємося до кризи долара США,

– пояснював Шифф.

Водночас український економічний експерт Ярослав Романчук тієї ж австрійської школи економіки та президент Міжнародного інституту свободи, який особисто знайомий із Пітером Шиффом зазначає, що Шифф може трохи спекулювати чи заграватися на прогнозах. Але все ж глобально він виявляється правим.

Щоправда, варто враховувати, що про інвестиції експерт робить прогнози на 10 – 30 років. Однак Романчук запевняє, що це не впливає на результат, адже очікування виявляються точними.

Що ще відомо про політику Трампа?

Кореспондент FoxNews Джон Робертс у своєму дописі в мережі X заявив, що Трамп має наміри приєднати Венесуелу до складу США й зробити її 51-м штатом. Такі "думки" Трампа з'являються в пресі не вперше. Відомо також, що нині віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес "добре справляється" зі своїми обов'язками, бо співпрацює з США.

Зокрема в коментарі для 24 Каналу засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко зазначав, що після конфлікту з Іраном США можуть перевести увагу на Кубу. Саме там за словами експерта, може відбутися зміна політичного режиму.

"Нинішня зовнішня політика США може поглинути Кубу через місяць чи два, чи пів року. Їм не треба шукати для цього слушної миті. Зараз триває велика операція щодо Ірану, є незавершені процеси у Венесуелі, тому розпорошувати сили на багато кейсів недоцільно", – пояснив Корнієнко.

Експерт додав, що як тільки конфлікт в Ірані вичерпає себе, Америка знайде іншу точку для "рішучих дій".