Российский центробанк создал полевые офисы вблизи передовой, – Bloomberg
Источник:Bloomberg
Российская экономика постепенно становится все более ориентированной на военные нужды страны. Еще одним шагом к этому стало создание полевых офисов центробанка вблизи передовой.
Для чего России полевые офисы
Чтобы избежать раскрытия государственной тайны и обойти коммерческих кредиторов, от имени Минобороны России были созданы полевые учреждения, подчиняющиеся Центральному банку страны-агрессора. Они являются своеобразным "войском", на которое распространяются военные уставы.
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Вблизи передовой уже работает около 90 таких учреждений, которые занимаются разными финансовыми операциями. Например, там можно открыть текущий счет или снять наличные деньги или даже оформить банковскую карту. Также они занимаются распределением бюджетных средств для жителей оккупированных территорий.
Таким образом, Россия пытается уговорить больше россиян пойти на войну в Украину предлагая им финансовые услуги и льготы. Например, в марте 2022 года банк закупил для полевых учреждений спальные мешки, палатки и дровяные печи.
Путин с помощью Индии пытается предотвратить глобальную финансовую изоляцию
- Кремль оказывает активное давление на правительство Индии, чтобы и помогла России избежать попадания. в черный список FATF. Страна-агрессор грозится аннулировать энергетические и оборонные соглашения.
- Индия на протяжении войны сохраняла нейтралитет по ситуации, которая сложилась. Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые встретились в минувшие выходные в Японии на саммите G7.
- Это явно не понравилось президенту России, из-за чего он усилил давление на страну во избежание черного списка FATF.