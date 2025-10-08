Укр Рус
Экономика Новости экономики Мягкой посадки не будет: Россию ожидает "охлаждение" экономики
8 октября, 18:17
3

Мягкой посадки не будет: Россию ожидает "охлаждение" экономики

Валерия Моргун
Основні тези
  • Всемирный банк прогнозирует, что рост ВВП России до 2028 года не будет превышать 1 % в год, что указывает на рецессию из-за высокой инфляции.
  • Дефицит рабочей силы, повышение налогов и разрыв между оборонным и гражданским секторами негативно влияют на экономическую ситуацию в России.

В России произойдет затяжное охлаждение экономики. И оно совсем не совпадает с оптимистическими заявлениями Кремля.

Что ожидает российскую экономику?

Об этом свидетельствует прогноз Всемирного банка, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Читайте также Уже 4 регион: еще одна область России столкнулась с ограничением по горючему

Согласно обновленному прогнозу, рост ВВП России до 2028 года не будет превышать 1 % в год – фактически речь идет о рецессии, если учесть устойчиво высокую инфляцию,
– сообщает СВР Украины.

В частности, в предыдущей версии прогноза на 2025–2027 годы Всемирный банк ожидал роста на уровне 1,4 %, 1,2 % и 1,2 % соответственно. Но отныне оценки снижены до 0,9 %, 0,8 % и 1 %.

Более того, пока эксперты не видят никаких факторов, которые способны предотвратить экономический застой:

  1. в стране не ожидается притока инвестиций (из-за рисков национализации частных активов);
  2. ни ощутимого роста внутреннего спроса или экспорта.

Важно! Еще одним сдерживающим фактором остается дефицит рабочей силы в стране.

В то же время повышение налоговой нагрузки создает свой ощутимый негативный эффект. Дело в том, что масштабное увеличение налогов "бьет по потребительскому спросу и инвестиционной активности".

В то же время в России углубляется разрыв между секторами:

  • оборонно-промышленный комплекс продолжает расти;
  • но гражданские отрасли сокращаются.

В течение всего текущего года выпуск в невоенных сферах промышленности падает, а предприятия, обеспечивающие треть выручки реального сектора, находятся в состоянии финансового стресса,
– рассказали в разведке.

Подобный характер замедления признал Александр Шохин – председатель российского союза промышленников и предпринимателей, крупнейшего в стране бизнес объединения с миллиардерами из списка Forbes в составе правления. Он сказал, что власти обещала "мягкую посадку" после двух лет роста более 4%,

Обратите внимание! Но фактическая динамика оказалась хуже: в июле 2025 года ВВП вырос лишь на 0,4 % по сравнению с 2024.

Возможно ли разрушить российскую экономику?

Сейчас возможно разрушить российскую военную экономику. Об этом пишет Welt.

Для этого следует как можно быстрее принять санкции против покупателей российской нефти и газа. В этом случае Кремль останется без денег.

Заметьте! Также сейчас есть возможность наказать тех, кто помогает России: продает компоненты, микросхемы и детали.

Что происходит с бюджетом России?

  • В России ежегодно растет содержание Путина и его администрации. Так в следующем году содержание президента подорожает на 2 миллиарда рублей и составит 32,917 миллиарда.

  • Подобный рост ожидается и в дальнейшем. Например, еще на 809 миллиона рублей – до 33,726 миллиарда, а в 2028-м – еще на 906 миллиона рублей, до 34,632 миллиарда.