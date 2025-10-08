В России произойдет затяжное охлаждение экономики. И оно совсем не совпадает с оптимистическими заявлениями Кремля.

Что ожидает российскую экономику?

Об этом свидетельствует прогноз Всемирного банка, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Согласно обновленному прогнозу, рост ВВП России до 2028 года не будет превышать 1 % в год – фактически речь идет о рецессии, если учесть устойчиво высокую инфляцию,

– сообщает СВР Украины.

В частности, в предыдущей версии прогноза на 2025–2027 годы Всемирный банк ожидал роста на уровне 1,4 %, 1,2 % и 1,2 % соответственно. Но отныне оценки снижены до 0,9 %, 0,8 % и 1 %.

Более того, пока эксперты не видят никаких факторов, которые способны предотвратить экономический застой:

в стране не ожидается притока инвестиций (из-за рисков национализации частных активов); ни ощутимого роста внутреннего спроса или экспорта.

Важно! Еще одним сдерживающим фактором остается дефицит рабочей силы в стране.

В то же время повышение налоговой нагрузки создает свой ощутимый негативный эффект. Дело в том, что масштабное увеличение налогов "бьет по потребительскому спросу и инвестиционной активности".

В то же время в России углубляется разрыв между секторами:

оборонно-промышленный комплекс продолжает расти;

но гражданские отрасли сокращаются.

В течение всего текущего года выпуск в невоенных сферах промышленности падает, а предприятия, обеспечивающие треть выручки реального сектора, находятся в состоянии финансового стресса,

– рассказали в разведке.

Подобный характер замедления признал Александр Шохин – председатель российского союза промышленников и предпринимателей, крупнейшего в стране бизнес объединения с миллиардерами из списка Forbes в составе правления. Он сказал, что власти обещала "мягкую посадку" после двух лет роста более 4%,

Обратите внимание! Но фактическая динамика оказалась хуже: в июле 2025 года ВВП вырос лишь на 0,4 % по сравнению с 2024.

Возможно ли разрушить российскую экономику?

Сейчас возможно разрушить российскую военную экономику. Об этом пишет Welt.

Для этого следует как можно быстрее принять санкции против покупателей российской нефти и газа. В этом случае Кремль останется без денег.

Заметьте! Также сейчас есть возможность наказать тех, кто помогает России: продает компоненты, микросхемы и детали.

